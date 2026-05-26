El Gobierno reunió a su mesa política para tratar de recomponer la interna El cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió a los integrantes del círculo chico de la gestión Milei. Santiago Caputo y Martín Menem, protagonistas de los últimos cruces, estuvieron cara a cara

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este martes a la mesa política del Gobierno y hubo foto de unidad después de los fuertes cruces con acusaciones entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Si bien el objetivo central del encuentro fue acordar la estrategia parlamentaria para impulsar los principales proyectos del oficialismo, la imagen fue un mensaje en sí mismo.

La mesa política libertaria volvió a juntarse por más de dos horas, menos de un día después de que el presidente javier Milei encabezara una reunión de Gabinete, en la que no se mencionó la pelea entre Menem y Santiago Caputo que marcó la última semana, informó La Nación.

El lunes, durante las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la interna tuvo un capítulo aparte, por las suspicacias que generó las imágenes oficiales del tedeum en la Catedral Metropolitana, que ocultó la presencia de Caputo.

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En la cumbre de este martes, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Caputo y Menem; la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; los ministros Diego Santilli (Interior); Luis “Toto” Caputo (Economía); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Según la agencia Noticias Argentinas, Karina Milei llegó a Balcarce 50 en compañía de su perro Thor, un boyero de Berna.

En la hoja de ruta del oficialismo figuran como prioridades la Ley de Sociedades; la Ley de Ludopatía; el super RIGI; la Ley de Lobby y de etiquetado frontal que fueron formalizadas al cierre de la semana pasada.

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En la administración libertaria hay quienes ven con preocupación la pérdida de dinamismo de la gestión que le atribuyen a las diferencias internas, que prometen escalar, pero también a la situación judicial de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.