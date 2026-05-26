El FMI giró US$1000 millones y las reservas del BCRA alcanzaron su mayor nivel desde 2019 El desembolso elevó las reservas por encima de los US$47.000 millones, una cifra que no se registraba desde hace más de seis años.

Con la efectivización del desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los USD 47.000 millones y tocaron su mayor nivel en casi siete años.

Te puede interesar:Con fotos y gestos, Milei volvió a intervenir en la interna del Gobierno, pero no aplacó del todo las quejas

En la tarde del jueves, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina por USD 20.000 millones y, de esta manera, habilitó el giro de los fondos frescos, que impactaron en las arcas de la autoridad monetaria este martes.

Al cierre de esta jornada, las reservas brutas alcanzaron los USD 47.908 millones, con un incremento diario de 1.105 millones de dólares. Se trata de la mayor cifra desde mediados de octubre de 2019 e incluso superó el récord de la gestión Milei, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares.

MIRA TAMBIÉN Alumnos tomaron el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini en reclamo por el presupuesto universitario

En el último Staff Report, el FMI destacó la aceleración de la compra de divisas pero advirtió que “el bajo nivel de reservas líquidas sigue generando riesgos para la capacidad de pago, especialmente ante grandes vencimientos de deuda y la potencial volatilidad previa a las elecciones presidenciales de 2027”.

Por el ingreso de los dólares del FMI, las reservas brutas del BCRA tocaron el nivel más alto en casi siete años. Por el ingreso de los dólares del FMI, las reservas brutas del BCRA tocaron el nivel más alto en casi siete años.

En tal sentido, el organismo multilateral sugirió aumentar el ritmo de acumulación de reservas y robustecer el esquema monetario previo al inicio del ciclo electoral. A la vez, pidió “reconstruir decididamente las reservas y buscar sobrecumplir las metas ante las incertidumbres asociadas a las próximas elecciones presidenciales”.

A finales de esta semana, el Gobierno afrontará el pago pendiente correspondiente al Bopreal Serie 3. Este desembolso representa el 34% del capital colocado, lo que equivale a unos USD 1.020 millones, más un 3% en concepto de intereses. Así, la suba en las reservas derivada del giro del FMI se vería prácticamente neutralizada por esta erogación.

MIRA TAMBIÉN Caputo sale a buscar $11 billones para refinanciar vencimientos

Las reservas netas evidencian una tendencia alcista y la meta de sumar USD 8.000 millones en el año aparece más próxima. Esto indica que, aunque las reservas brutas no crezcan de manera significativa, el Banco Central está logrando incrementar sus tenencias propias de dólares.

Por otra parte, la autoridad monetaria concretó 94 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario. El saldo favorable responde a acuerdos con bancos, empresas privadas y organismos estatales. Este martes, la entidad sumó USD 112 millones y el total anual superó los 9.100 millones de dólares.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno reunió a su mesa política para tratar de recomponer la interna