Casación redujo la condena a José Alperovich por abuso sexual La Cámara hizo lugar al planteo de la defensa del exgobernador tucumano, aunque ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional le redujo dos años la pena a José Alperovich, condenado por abuso sexual.

“Fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, accesorias legales y costas”, indicaron los camaristas Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse, de acuerdo al fallo.

La defensa de Alperovich había cuestionado tanto la valoración de las pruebas como la calificación legal de los hechos y la proporcionalidad de la pena impuesta.

Uno de los aspectos centrales de la decisión está relacionado con los criterios utilizados para determinar la cantidad de años de prisión. Los camaristas revisaron los agravantes y atenuantes considerados por el juez Juan María Ramos Padilla, quien había condenado originalmente a Alperovich a 16 años de cárcel.

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Entre los factores que habían incrementado la pena se encontraban la gravedad de los episodios, la reiteración de las agresiones, las consecuencias físicas y psicológicas para la víctima y el aprovechamiento de la posición de poder que ocupaba Alperovich como gobernador y senador nacional.

También se ponderó el vínculo familiar y laboral entre ambos, así como la exposición pública de la identidad de la denunciante.

Los argumentos de Casación

Por mayoría, Casación entendió que no correspondía utilizar en contra del acusado el contenido de su estrategia defensiva durante el proceso. En particular, cuestionó que determinados argumentos de su descargo hubieran sido considerados como un elemento agravante al momento de establecer la sanción.

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Al respecto, el juez Días sostuvo que “el imputado no tiene obligación de decir la verdad, y que, en el marco de la licitud, toda estrategia procesal es válida”.

En esa línea, consideró que penalizar la postura asumida por el acusado durante su defensa podía afectar garantías constitucionales.

José Alperovich (Foto: Nicolás González / TN)

El tribunal también ponderó las circunstancias personales de Alperovich, entre ellas su avanzada edad, su estado de salud y el vínculo con sus cuatro hijos. Tras analizar estos elementos junto con la gravedad de los delitos, el juez Días concluyó que correspondía establecer una pena menor. Sarrabayrouse adhirió a ese criterio.

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Sin embargo, la reducción no implicó una revisión favorable sobre la responsabilidad penal del exgobernador. Casación rechazó los cuestionamientos de la defensa respecto de la valoración de las pruebas y mantuvo la condena por los nueve episodios. También confirmó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

Este último punto tiene especial relevancia: los jueces entendieron que Alperovich se había valido de su función pública y de la asimetría de poder derivada de su posición para cometer los delitos, por lo que correspondía mantener la sanción prevista en el artículo 20 bis del Código Penal.

La causa

La denuncia contra Alperovich fue radicada en 2019 por una sobrina, 35 años menor que el tres veces exgobernador, que trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2019.

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Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional.

José Alperovich quedó detenido después de la condena. (Foto: Nicolás González / TN).

“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, se sostuvo en la acusación.

Para el fiscal, Alperovich se valió de su superioridad para concretar los abusos. “Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual”, se afirmó.

En los fundamentos de la condena, el tribunal afirmó que “medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir los actos. Alperovich abusó de su sobrina segunda, valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia”.