El Gobierno planea comprar 36 cañones autopropulsados israelíes El proyecto contempla incorporar el sistema ATMOS de 155 mm, capaz de alcanzar objetivos a 41 kilómetros. La operación aún depende de la firma del contrato.

El Ejército argentino proyecta incorporar un nuevo sistema de artillería autopropulsada que permitiría ampliar el alcance y la capacidad de respuesta de sus unidades. Se trata del ATMOS de 155 milímetros, un cañón desarrollado por la empresa israelí Elbit Systems cuya futura llegada fue anticipada por el comandante de la Décima Brigada Mecanizada, el general de brigada Julio César Buoniconto. Sin embargo, pese a las señales públicas sobre el avance del proyecto, todavía resta un paso fundamental para concretar la operación: la firma del contrato de adquisición.

El anuncio se produjo durante la ceremonia por el 62° aniversario del Grupo de Artillería 10, con asiento en Junín. Allí, Buoniconto hizo referencia a la futura incorporación del sistema, en una señal de que el proyecto se encuentra entre las prioridades de modernización de la unidad.

El ATMOS es un sistema de artillería montado sobre una plataforma vehicular que permite trasladar el cañón, desplegarlo para efectuar disparos y cambiar rápidamente de posición. A diferencia de las piezas remolcadas, no necesita de otro vehículo para su transporte y puede completar con mayor rapidez las operaciones de emplazamiento y retirada.

Esta característica adquiere especial importancia en los escenarios de combate actuales, donde las fuerzas deben reducir el tiempo de exposición después de abrir fuego. Los sistemas de detección de artillería permiten identificar el origen de los disparos y responder contra la posición desde la que fueron efectuados. Por eso, la capacidad de desplazarse inmediatamente después de atacar constituye una ventaja operativa.

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Serbin Pont explicó que el riesgo de permanecer en el mismo lugar después de disparar está directamente relacionado con la posibilidad de que el adversario localice la posición y responda mediante fuego de contrabatería. La movilidad del ATMOS permite reducir esa exposición y mejorar las posibilidades de supervivencia de las unidades de artillería.

Una de las características más relevantes del sistema israelí es su capacidad para atacar objetivos a distintas distancias, según el tipo de munición utilizada. De acuerdo con los datos expuestos por el analista, el ATMOS puede alcanzar blancos ubicados a unos 41 kilómetros con municiones de alcance extendido, mientras que con proyectiles convencionales tipo TAN la distancia ronda los 24 kilómetros.

El sistema también incorpora herramientas destinadas a mejorar la precisión y reducir los tiempos necesarios para preparar cada disparo. Entre ellas se encuentran los dispositivos de posicionamiento inercial y GPS, los sistemas de cálculo de tiro y un radar que mide la velocidad inicial del proyectil al salir del cañón.

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La integración de estos componentes permite ajustar los parámetros de cada disparo y operar con municiones modernas. Se trata de una diferencia relevante respecto de los sistemas más antiguos, que requieren procedimientos de preparación y cálculo menos automatizados.

En cuanto a su capacidad de fuego, el ATMOS puede ejecutar tres disparos en aproximadamente 15 segundos y mantener una cadencia de entre cuatro y nueve disparos por minuto, dependiendo de las condiciones operativas. Esta combinación de alcance, precisión y velocidad de despliegue permite concentrar fuego sobre un objetivo y abandonar la posición antes de una eventual respuesta enemiga.

La versión que aparece en evaluación para la Argentina utiliza una plataforma de seis ruedas, aunque el fabricante también ofrece una configuración de ocho por ocho. La elección definitiva del chasis todavía deberá precisarse.

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La eventual adquisición del ATMOS está vinculada con la transformación de la Décima Brigada Mecanizada, que atraviesa un proceso de modernización de sus capacidades y de incorporación de nuevos vehículos blindados.

Las estimaciones mencionadas durante la columna contemplan una posible compra de 36 unidades del sistema de artillería, equipadas con cañones de 155 milímetros y tubos de 52 calibres. Esa cantidad permitiría dotar a la brigada de medios de apoyo de fuego indirecto compatibles con sus nuevos vehículos de combate y transporte.

La modernización de una brigada no depende exclusivamente de sumar blindados. También requiere contar con medios de apoyo, logística y artillería capaces de acompañar el desplazamiento de las unidades y proporcionar cobertura durante sus operaciones. En ese esquema, la incorporación de sistemas autopropulsados permitiría integrar la capacidad de fuego al resto de los medios mecanizados.

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El proyecto se articula con la llegada de los vehículos blindados Stryker, fabricados por la compañía estadounidense General Dynamics. El Ejército ya recibió las primeras unidades y tiene previsto completar nuevas entregas para avanzar en la transformación de la brigada.

Según las previsiones mencionadas por Serbin Pont, se esperaba la llegada de un primer lote de 50 vehículos antes de finalizar el año, mientras que durante el siguiente período deberían incorporarse las unidades restantes del programa, que contempla más de 200 blindados.

La incorporación de los ATMOS permitiría completar otra de las capacidades necesarias para el funcionamiento de esa estructura mecanizada: disponer de artillería que pueda acompañar a los vehículos de combate, transporte y apoyo logístico, sin depender de piezas remolcadas.

De todos modos, el proyecto todavía tiene una instancia decisiva por delante. Aunque las declaraciones del comandante de la Décima Brigada Mecanizada anticiparon la futura incorporación y las estimaciones apuntan a una posible adquisición de 36 sistemas, la operación no puede considerarse concretada hasta que se firme el contrato correspondiente.