Caso Loan: de manera presencial, declaran el ex comisario y el policía retirado Laudelina Peña dijo que eran amigos y que uno de ellos plantó el botín del nene desaparecido en Corrientes para desviar el caso. Este último jueves, por su parte, declararon Victoria Caillava y Carlos Pérez, la ex funcionaria y el ex capitán de la marina.

19/07/2024 · 13:45