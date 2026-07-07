Caso Loan: se reanuda el debate oral con la declaración de familiares y un testigo clave Este martes, el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional será escenario de la octava audiencia. Declarará la persona que encontró huellas en el barro durante las primeras horas de búsqueda, junto a otros integrantes del entorno del menor.

El juicio que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña sumará un nuevo capítulo. Este martes, las audiencias se reanudarán en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, en la provincia de Corrientes, con una jornada marcada por la declaración de familiares del niño de 5 años y testigos aportados por la fiscalía.

Los citados por el Ministerio Público Fiscal

Según informaron fuentes vinculadas al caso a la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal Carlos Schaeffer solicitó la comparecencia de un grupo de personas clave del entorno familiar y local. Entre los citados se encuentran Miguel Ángel Noguera, Diego Arnaldo Peña, Alfonso Benítez, Gabina Valeria Noguera, Lidia Isabel Noguera y Roque Valeriano Noguera.

El testimonio de este último reviste de particular importancia táctica para la fiscalía, ya que, según consta en el expediente de la causa, fue la persona que encontró huellas en el barro durante las frenéticas primeras horas de búsqueda tras la desaparición del menor.

Además de los familiares, el representante del Ministerio Público Fiscal llamó a declarar a otros cuatro testigos: Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre.

Octava audiencia y las dos causas paralelas

La jornada de este martes constituye la octava audiencia del debate oral y público que busca esclarecer qué sucedió con Loan, quien fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal, localidad de 9 de Julio. El rastro del menor se perdió luego de que participara de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina y, posteriormente, se dirigiera hacia un naranjal de la zona.

Frente al Tribunal Federal de Corrientes, los principales acusados por el hecho son el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; Laudelina Peña (tía del menor) y su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y Daniel “Fierrito” Ramírez.

En paralelo, la Justicia avanza con una segunda causa donde se juzga a otros diez imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación original. En este expediente paralelo enfrentan el proceso judicial Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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Fuente: Agencia Noticias Argentinas