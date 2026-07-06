Misterio por la muerte de un instructor de vuelo que cayó de una avioneta Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, perdió la vida durante un vuelo de instrucción. La alumna que lo acompañaba logró aterrizar la aeronave sola y su testimonio será determinante para la investigación.

La muerte de un instructor de vuelo durante una práctica aérea en la provincia de Córdoba es investigada por la Justicia, que busca determinar cómo ocurrió un hecho poco frecuente. El hombre cayó desde una avioneta mientras una alumna de 22 años pilotaba la aeronave. La joven logró aterrizar y dar aviso a las autoridades.

La víctima fue identificada como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, de acuerdo a lo que informó La Nación. Según trascendió, participaba de un vuelo de instrucción junto a una estudiante cuando, por causas que todavía no fueron establecidas, cayó al vacío. El episodio ocurrió el sábado cerca de las 18 en una zona rural de la localidad de Toledo, en Córdoba.

Cómo fue el accidente

Según la reconstrucción inicial, la avioneta había partido desde el Aeródromo Coronel Olmedo para realizar un vuelo de entrenamiento, una actividad habitual en las escuelas de aviación civil. Mientras la aeronave se encontraba en vuelo, el instructor cayó por motivos que aún se desconocen.

La alumna permaneció al mando del avión, consiguió aterrizar sin inconvenientes y luego informó lo sucedido a los servicios de emergencia. Con los datos aportados por la joven, efectivos policiales realizaron un operativo de búsqueda en el sector indicado y hallaron el cuerpo sin vida de Bertazzo en un campo.

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Qué busca determinar la investigación

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia provincial, que intenta reconstruir la secuencia completa del hecho. Entre las líneas de investigación que analizarán los peritos figuran una posible falla mecánica vinculada con alguna compuerta o sistema de seguridad, un incidente durante una maniobra de instrucción o cualquier otra circunstancia que haya podido provocar la caída del instructor.

Hasta el momento no existe una hipótesis oficial y las autoridades aguardan los resultados de los peritajes técnicos sobre la aeronave antes de arribar a conclusiones.

El testimonio de la alumna, una pieza clave

La declaración de la estudiante de 22 años será uno de los elementos más importantes para la investigación. Su testimonio, junto con el análisis de la avioneta y de las comunicaciones mantenidas antes del aterrizaje, permitirá a los investigadores intentar establecer qué ocurrió durante el vuelo y por qué una práctica de instrucción terminó en tragedia.

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“Vos sabés lo que tenés que hacer”, eso fue lo que, según contó la joven, le indicó Bertazzo segundos antes de arrojarse del avión, consignó el mismo medio. “Una vez que le dijo eso, Leandro se quitó los auriculares, dejó a un lado el celular y abrió la puerta, algo tan difícil de hacer debido a la presión del aire”, narró el responsable de la escuela. Estaba a unos 250 metros de altura cuando saltó.

En el lugar trabajó personal de Patrulla Rural Centro, bajo las directivas de la fiscalía que interviene en la causa.