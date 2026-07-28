Caso Loan: se reanuda el juicio con la declaración de dos policías Tras el receso por la feria judicial, las audiencias retoman su curso este martes con la citación de cuatro testigos. La querella mantiene la expectativa sobre un posible quiebre en el pacto de silencio de los acusados.

El juicio oral y público por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña retomará su actividad este martes en la ciudad de Corrientes, tras la finalización de la feria judicial en la provincia. En esta nueva jornada, el foco estará puesto en la declaración de cuatro testigos, entre los que destacan dos efectivos policiales con participación directa en el inicio del caso.

María Belén Russo Cornara, abogada querellante que representa a la familia del menor, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el fiscal federal Carlos Schafer solicitó la comparecencia de Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán Duarte.

Los dos primeros, Medina y Fernández, son testigos civiles que ya habían prestado declaración durante la etapa de instrucción. Sin embargo, los testimonios que generan mayor expectativa son los de los uniformados. Hugo Daniel Alegre es uno de los oficiales que participó de los primeros rastrillajes en el paraje El Algarrobal (9 de Julio), puntualmente en la zona del naranjal donde Loan fue visto por última vez luego del almuerzo en la casa de su abuela Catalina.

Por su parte, el suboficial Mariano Hernán Duarte fue quien recibió el llamado telefónico de alerta sobre el extravío del niño por parte de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, tras lo cual dio aviso a la Comisaría de 9 de Julio.

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La expectativa ante el pacto de silencio

Las audiencias volverán a desarrollarse los días martes, miércoles y jueves. En este marco, Russo Cornara se refirió al hermetismo que mantienen los detenidos y consideró que el pacto de silencio debería romperse, apuntando principalmente a Laudelina Peña.

“Algún día va a declarar o no. Y eso por el momento no ocurrió, y es posible que nunca ocurra; no tienen la obligación de declarar al ser imputados, así que estamos a la espera en realidad”, señaló la letrada sobre la tía del menor.

Cabe recordar que por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, hay siete principales acusados: el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; Daniel “Fierrito” Ramírez; María Victoria Caillava y la propia Laudelina Peña.

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A ellos se suman otros diez imputados procesados por el presunto entorpecimiento de la investigación y delitos conexos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.