El presidente Javier Milei viajará este martes a la ciudad de Lima para estar presente en el acto de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. La nueva mandataria fue proclamada ganadora el pasado 3 de julio tras una ajustada elección frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez.
La ceremonia contará con una fuerte presencia internacional. Asistirán el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. Por el contrario, se espera la ausencia del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien Milei atraviesa una severa crisis diplomática luego de haberlo calificado de “ladrón y presidiario”.
Una agenda internacional al rojo vivo
El viaje a territorio peruano se da en el marco de una semana cargada de actividad internacional para la Casa Rosada. Este lunes, Milei recibió a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en lo que representa el primer viaje de un titular del organismo a la Argentina en ocho años (con una agenda que incluye un recorrido por Vaca Muerta).
A esto se suma el reciente viaje del Presidente a Brasil durante el fin de semana, donde participó en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. Esta visita generó un fuerte impacto diplomático: en respuesta a los dichos de Milei, Lula da Silva llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires y exigió explicaciones al embajador argentino en Brasilia.
Nueva etapa con Perú y próximos destinos
Fujimori hará historia al convertirse en la primera mujer en resultar electa presidenta de su país. La hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (quien gobernó durante los noventa y murió en septiembre de 2024 tras haber estado en prisión) asumirá el cargo con el desafío de poner fin a una década de extrema inestabilidad política, período en el cual Perú tuvo ocho jefes de Estado debido a sucesivas destituciones parlamentarias.
A principios de julio, Milei había festejado el triunfo de la líder del fujimorismo destacando: “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”. En ese sentido, el mandatario argentino aseguró haber mantenido una comunicación telefónica con Fujimori para “abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”.
Tras su paso por Lima, la gira sudamericana de Milei continuará la próxima semana. El 7 de agosto tiene previsto asistir en Colombia a la asunción de Abelardo de la Espriella, reciente ganador del balotaje presidencial. Finalmente, visitará Ecuador para firmar una serie de convenios bilaterales con su par Daniel Noboa.