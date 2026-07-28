Milei viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori El Presidente participará este martes de la ceremonia de investidura en Lima. La agenda se enmarca en una semana de intensa actividad internacional, que incluyó la visita de Kristalina Georgieva y una fuerte crisis diplomática con la administración de Lula da Silva.

El presidente Javier Milei viajará este martes a la ciudad de Lima para estar presente en el acto de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. La nueva mandataria fue proclamada ganadora el pasado 3 de julio tras una ajustada elección frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez.

La ceremonia contará con una fuerte presencia internacional. Asistirán el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. Por el contrario, se espera la ausencia del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien Milei atraviesa una severa crisis diplomática luego de haberlo calificado de “ladrón y presidiario”.

Una agenda internacional al rojo vivo

El viaje a territorio peruano se da en el marco de una semana cargada de actividad internacional para la Casa Rosada. Este lunes, Milei recibió a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en lo que representa el primer viaje de un titular del organismo a la Argentina en ocho años (con una agenda que incluye un recorrido por Vaca Muerta).

A esto se suma el reciente viaje del Presidente a Brasil durante el fin de semana, donde participó en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. Esta visita generó un fuerte impacto diplomático: en respuesta a los dichos de Milei, Lula da Silva llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires y exigió explicaciones al embajador argentino en Brasilia.

Nueva etapa con Perú y próximos destinos

Fujimori hará historia al convertirse en la primera mujer en resultar electa presidenta de su país. La hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (quien gobernó durante los noventa y murió en septiembre de 2024 tras haber estado en prisión) asumirá el cargo con el desafío de poner fin a una década de extrema inestabilidad política, período en el cual Perú tuvo ocho jefes de Estado debido a sucesivas destituciones parlamentarias.

A principios de julio, Milei había festejado el triunfo de la líder del fujimorismo destacando: “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”. En ese sentido, el mandatario argentino aseguró haber mantenido una comunicación telefónica con Fujimori para “abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”.

Tras su paso por Lima, la gira sudamericana de Milei continuará la próxima semana. El 7 de agosto tiene previsto asistir en Colombia a la asunción de Abelardo de la Espriella, reciente ganador del balotaje presidencial. Finalmente, visitará Ecuador para firmar una serie de convenios bilaterales con su par Daniel Noboa.