Georgieva respaldó el rumbo económico y afirmó que Argentina está “mucho más sólida” La titular del FMI destacó los avances del programa económico y aseguró que el país dejó atrás las dudas sobre su capacidad para afrontar la deuda.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó este lunes un fuerte respaldo al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Argentina está en una posición mucho más sólida, y este es el resultado de un trabajo mucho más arduo del gobierno. También el resultado de la perseverancia, del sacrificio del pueblo argentino”, afirmó la titular del organismo.

Georgieva comparó la situación actual con la que atravesaba el país cuando asumió al frente del FMI, en octubre de 2019.

“Cuando me convertí en Directora Gerente, en mi primera semana en el puesto, la primera reunión que tuve fue sobre Argentina, el 29 de octubre de 2019. En ese momento la pregunta que nos hacíamos era si Argentina podía mantenerse a la altura de poder sostener el servicio de su deuda. Y esta no es la pregunta que tenemos que hacernos hoy”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN La nueva defensa de Nahir Galarza pidió revisar la condena a prisión perpetua

Durante su exposición, destacó que los principales indicadores macroeconómicos muestran una mejora respecto de los últimos años. En ese sentido, mencionó el paso del déficit primario al superávit, la desaceleración de la inflación, la acumulación de reservas y la recuperación de la confianza de los mercados.

“Lo que nos muestran todos los indicadores es una escena más saludable, desde la posición fiscal del país que es fuerte, el déficit primario que cambió a superávit primario, la inflación ha disminuido del 210% a un aproximado del 30% hoy en día, la acumulación de reservas”, señaló.

Además, consideró que la mejora de la calificación crediticia del país contribuye a ampliar las posibilidades de financiamiento para las provincias y el sector privado.

“Cuando las agencias de calificación califican al país es muy importante en cuanto a las capacidades de las provincias, empresas privadas, para acceder al mercado y poder contar con buenos precios. Eso se traduce en oportunidades de crecimiento para Argentina”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Denuncian públicamente por violencia de género a un futbolista de Barracas Central

La directora del FMI también aseguró que la economía volvió a crecer tras dos años de caída y vinculó la estabilidad macroeconómica con una mejora de los indicadores sociales.

“Cuando tenemos estabilidad económica y financiera, el desempeño de la economía mejora. Lo que vemos hoy es un crecimiento en terreno positivo. Tuvimos 2 años de crecimiento negativo que lo podemos dejar en el pasado”, dijo.

Asimismo, sostuvo que la reducción de la inflación contribuye a disminuir la pobreza y destacó las perspectivas de inversión vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente en sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro.

MIRA TAMBIÉN El canciller de Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei sobre Lula

Sobre el cierre de su mensaje, Georgieva comparó el proceso económico argentino con la transformación que atravesó Bulgaria en la década de 1990 y afirmó que las reformas, aunque difíciles, pueden generar beneficios de largo plazo. “Debemos reconocer que la transformación es difícil, pero cuando es exitosa, nos llena de confianza”, expresó.

Por su parte, Caputo agradeció el respaldo del organismo y destacó la relación que mantiene el Gobierno con el FMI. “La relación con el Fondo Monetario es excelente, a todo nivel. Hemos tenido siempre una relación de respeto profesional y personal, de confianza, y de diálogo continuo con el Fondo”, aseguró el ministro.

MIRA TAMBIÉN Kristalina Georgieva llega a la Argentina en un fuerte gesto de respaldo político al gobierno de Milei