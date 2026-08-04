Caso Maradona: declara este martes el último custodio que acompañó a Diego en la casa de Tigre Martín "Chori" Domínguez prestará testimonio desde las 10 de la mañana. Se espera que aporte detalles claves sobre los últimos días del astro argentino en el barrio San Andrés. El proceso ingresa en su recta final.

El último de los custodios que acompañó a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre declarará este martes en el marco del juicio que investiga las responsabilidades en torno a la muerte del máximo astro del fútbol argentino.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Martín “Chori” Domínguez. El testigo era uno de los hombres encargados de la seguridad personal del célebre futbolista y rotaba turnos semanalmente junto a Julio Soria y Julio César Coria, este último detenido por falso testimonio durante el primer juicio.

Se espera que la declaración de Domínguez ofrezca detalles reveladores acerca de la estadía del ex entrenador de la Selección Argentina en el barrio cerrado San Andrés, ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez, donde permaneció hasta su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

La audiencia está programada para comenzar a las 10 de la mañana en los Tribunales de San Isidro (Ituzaingó 340). Cabe recordar que en este mismo recinto, Coria compareció ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, reconociendo haberle practicado maniobras de RCP a Maradona el día de su muerte y recordando que el día previo, el 24 de noviembre, el Diez había acudido al baño para “higienizarse”.

MIRA TAMBIÉN Karina Milei y gobernadores coordinan acciones ante el fenómeno de El Niño

La recta final del juicio y los imputados

El debate oral y público se encuentra ingresando en una etapa decisiva. Los próximos días serán determinantes debido a las presentaciones de la Junta Médica, un elemento de altísima relevancia tanto para la querella como para los fiscales y las defensas.

Actualmente, son siete los profesionales de la salud acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Los imputados en esta instancia son el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni.

Por su parte, la situación de la enfermera Dahiana Gisela Madrid corre por una vía paralela: afrontará un juicio por jurados populares. Sin embargo, ese proceso se encuentra actualmente demorado a raíz de un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho (del TOC N.°7 de San Isidro), el cual deberá ser resuelto por un tribunal de alzada.

Noticias Argentinas