Caso Maradona: este miércoles declaran tres custodios que acompañaron a Diego en Tigre Julio Soria, Marcelo "Chori" Domínguez y Julio César Coria brindarán su testimonio en la causa que investiga la muerte del astro. Coria había sido detenido por presunto falso testimonio durante el primer proceso.

El juicio que investiga las responsabilidades en torno a la muerte de Diego Armando Maradona suma una nueva jornada clave. Este miércoles deberán prestar declaración tres de los custodios que acompañaron al astro del fútbol durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los testigos citados para esta audiencia son Julio Soria, Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria. La figura de Coria reviste particular atención, ya que durante el primer juicio fue detenido bajo la acusación de presunto falso testimonio por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro, integrado por Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la destituida jueza Julieta Makintach.

Las contradicciones del jefe de seguridad

El arresto de Coria, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del ex entrenador de la Selección Argentina, se produjo el pasado 25 de marzo. La medida se tomó luego de que afirmara haber observado a la psiquiatra Agustina Cosachov realizándole maniobras de RCP a Maradona, un dato clave que nunca había mencionado en sus declaraciones anteriores.

Además, durante su testimonio, Coria negó haber mantenido conversaciones telefónicas con el neurocirujano Leopoldo Luque. Sin embargo, el fiscal Patricio Ferrari logró contrastar esta versión al señalar que el custodio efectivamente se comunicó con el médico imputado tanto en los días previos al deceso como en junio de 2020. Cabe recordar que Coria fue quien le realizó respiración boca a boca a Maradona el día de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en la casa del barrio San Andrés, en Benavídez.

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El estado de las imputaciones

En la causa principal, siete profesionales de la salud se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. La lista está compuesta por el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un proceso judicial paralelo mediante un juicio por jurados populares. Dicho proceso se encuentra actualmente demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.