Caso Maradona: la psiquiatra Cosachov dijo que aún desconoce la causa de muerte En su declaración ante el tribunal, la profesional se despegó de responsabilidades directas y apuntó contra el equipo médico que atendía a Diego.

Agustina Cosachov, psiquiatra imputada en la causa por la muerte de Diego Maradona, sorprendió este jueves al declarar que “hasta hoy” no sabe de qué murió el exfutbolista. La profesional aseguró que confió en el equipo interdisciplinario que gestionaba la internación domiciliaria, pero que sus recomendaciones “no se cumplieron”.

Cosachov reconoció haber visto por última vez a Maradona con vida el 18 de noviembre de 2020 en la casa del barrio San Andrés, y admitió que no le indicó tratamiento para el edema porque no contaba con esa información, según informa Noticias Argentinas.

Además, la psiquiatra afirmó que le fue prohibido el contacto directo con los enfermeros por parte de la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini.

En su testimonio, deslindó responsabilidades hacia el entorno médico, en particular Forlini y el clínico Pedro Di Spagna, a quienes señaló por no ejecutar lo acordado. “Confié en el equipo, pero no hicieron nada”, resumió.

Por otra parte, también declaró el neurocirujano Pablo Rubino, quien operó a Maradona del hematoma subdural días antes de su fallecimiento. Rubino calificó la intervención como “sencilla” y aseguró que el procedimiento no requería cuidados postoperatorios complejos.

Ambas declaraciones se dieron en el marco del juicio oral que investiga un posible homicidio con dolo eventual por negligencia médica.