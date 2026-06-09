Causa Cuadernos: Fariña indicó que Báez era un “depositario de confianza” de Néstor Kirchner El exfinancista se refirió al dueño de Austral Construcciones como un “depositario de confianza” del expresidente, en su exposición durante el juicio.

El exfinancista, Leonardo Fariña, declaró en el juicio de la denominada causa Cuadernos y dijo que el expresidente Néstor Kirchner facilitó el “crecimiento exponencial” del conglomerado empresarial de Lázaro Báez, Austral Construcciones. Se trata del “valijero” arrepentido en la causa de La Ruta del Dinero K, que tuvo al empresario como principal condenado en ese expediente.

La declaración fue durante su exposición en el proceso que tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Fariña declaró: “Báez era amigo con todas las letras (de Néstor Kirchner), lo digo de una manera ni mala ni buena, loable, en cuanto al concepto que ellos tenían de amistad, pero a su vez tenían una relación comercial, personal. Báez era un depositario de confianza del señor Kirchner, lo cual le facilitó no solamente las cuestiones que tienen que ver con el inicio de la empresa sino con el crecimiento exponencial que tenía”.

El exfinancista declaró que “la empresa de Báez (durante el kirchnerismo) tenía celeridad en el cobro de certificados” de obra pública: “Levantaba un teléfono y cobraba, poniendo algo”. Dijo que el empresario tenía como interlocutor al por entonces secretario de Obra Pública de la Nación, José López, en lo que en ese momento era el Ministerio de Planificación Federal, liderado por Julio de Vido, organismo disuelto en 2015: “El mismo Báez decía que (con López) negociaba la celeridad de algunos pagos de certificados”.

MIRA TAMBIÉN Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba

Fariña dijo que la totalidad de ingresos de Austral venían por parte del Estado: “Te dabas cuenta de que los ingresos provenían del Estado y al meterte en la parte de los números básicamente no se podía financiar un caramelo. Era imposible bajo los números fríos que se consiga un crédito para eso”.

El exfinancista dijo sobre su declaración ante el fiscal federal, Carlos Stornelli, en 2018, en instrucción de la causa, aclaró que fue él quien decidió presentarse a hacerlo: “No tuve una citación para ir, fue de carácter espontáneo”. Fariña explicó: “Yo estaba en el programa de testigos protegidos (en la causa de La Ruta del Dinero K), no tenía libertad de moverme, tenía que hacer una petición. Lo que debe haber pasado es que tuve que informar mi voluntad de ir a tal lugar”.

Las frases más destacadas de Leonardo Fariña en su declaración en el juicio de la causa Cuadernos

MIRA TAMBIÉN Encontraron muerto a un directivo de una empresa de Martín Menem

“La Cámara Argentina de la Construcción tenía un sistema predeterminado. Aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no. Quién entraba y quién no. Lázaro era un marginado de eso”.

“Se sacaban ingresos del giro de la empresa, lo que llevaba a una descapitalización. Se hacía tan negro el blanco que la empresa quedaba sin giro comercial. Ante la incapacidad real de la empresa de poder adjudicarse una obra, se la adjudicaban igual y el anticipo de esa obra no era utilizado para la obra, sino para tapar huecos anteriores”.

“Hubo muchos casos en los que se certificaban kilómetros de obra que realmente no estaban realizados y se cobraban”.

“Hay empresas que tenían la posibilidad de tener una celeridad muy grande en los cobros de certificados, otras empresas no la tienen, dentro de la Cámara la asignación de obras estaba predeterminada”.

Fuente TN