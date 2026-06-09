Encontraron muerto a un directivo de una empresa de Martín Menem Daniel Antonio Osorio Peñaloza había cenado el viernes con el presidente de la Cámara de Diputados. Se investiga si fue víctima de una “viuda negra”.

Un directivo de una empresa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, por ahora caratulado como “muerte dudosa”.

La víctima fue identificada como Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un ciudadano venezolano de 46 años que se desempeñaba como gerente de GenTech Argentina, una compañía dedicada a suplementos dietarios y productos vinculados al bienestar físico, fundada por el dirigente libertario.

El cuerpo fue hallado el domingo en un departamento ubicado sobre avenida Díaz Vélez, cerca del Cid Campeador, en la ciudad de Buenos Aires. Según la reconstrucción inicial, Osorio Peñaloza había dejado de responder llamados y mensajes desde el sábado a la mañana. La última actividad registrada en su teléfono celular fue alrededor de las 7.30 de ese día.

Ante la falta de respuesta, una persona de su entorno que tenía llave del departamento fue hasta el lugar para ver si se encontraba bien. Al ingresar, lo encontró sin vida sobre la cama y dio aviso a la Policía de la Ciudad y al Same, que constató el fallecimiento.

MIRA TAMBIÉN Dalma Maradona rompió en llanto y apuntó contra el equipo médico de Diego

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, a cargo de Marcelo Cubría, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, encabezado por la jueza Paula González.

Una de las líneas de investigación apunta a establecer si el empresario pudo haber sido víctima de una modalidad conocida como “viuda negra”: una persona que toma contacto con la víctima, logra ingresar a su vivienda y utiliza sustancias para reducir su capacidad de reacción, generalmente con fines de robo. De todos modos, los investigadores remarcaron que esa hipótesis todavía no está confirmada.

En las próximas horas serán claves los resultados de los estudios toxicológicos y otros peritajes complementarios. También se analizan cámaras de seguridad del edificio y de la zona para reconstruir los movimientos previos al fallecimiento.

Osorio Peñaloza mantenía una relación cercana con Martín Menem desde hacía más de una década. Según publicó Infobae, la noche del viernes había compartido una cena con el titular de la Cámara baja y otro ejecutivo de la empresa. Luego, los dos directivos habrían continuado la noche en un bar de Palermo.

Menem fue hasta el edificio cuando tomó conocimiento de lo ocurrido, aunque fuentes citadas por ese medio señalaron que llegó cuando ya trabajaban los servicios de emergencia y que no ingresó al departamento donde se encontraba el cuerpo.