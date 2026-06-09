Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba Fue vista por última vez el lunes 8 de junio en la ciudad de Colonia Caroya. El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió su búsqueda y pidió colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este martes el Programa Alerta Sofía para la búsqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que desapareció en la ciudad cordobesa de Colonia Caroya.

Según la información oficial, la joven fue vista por última vez el pasado 8 de junio en el colegio Presbítero Bonoris de esa localidad. Desde entonces, se desconoce su paradero y las autoridades consideran que se encuentra en una situación de alto riesgo, motivo por el cual se puso en marcha el sistema nacional de búsqueda.

Luciana tiene tez blanca, contextura delgada, mide aproximadamente 1,59 metros de altura, posee ojos marrones y cabello castaño oscuro largo hasta la cintura.

Al momento de desaparecer vestía una campera azul marino, pantalón de jean y zapatillas blancas. Además, llevaba una mochila negra.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, dependiente del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Las autoridades solicitaron a la población prestar especial atención a cualquier dato que pueda contribuir a localizar a la adolescente. Quienes cuenten con información útil deben comunicarse de manera inmediata con la línea gratuita 134.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia destinado a la búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuando existen indicios de que su integridad física o psicológica podría estar en peligro.

El mecanismo fue creado a partir del caso de Sofía Herrera y funciona de manera similar al sistema estadounidense Amber Alert. Su objetivo es amplificar rápidamente la difusión de información para facilitar la localización de menores en situaciones de riesgo.

La coordinación del programa está a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, con participación del Ministerio Público Fiscal y otros organismos nacionales y provinciales.