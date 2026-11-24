El Gobierno nacional contabilizó a 9.421 personas en situación de calle en la Argentina, según los resultados del primer operativo nacional elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El informe reveló que el 97,68% de los relevados son argentinos, más del 80% son varones y más de la mitad se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El relevamiento abarcó a 19 jurisdicciones del país, ya que no participaron la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego. De acuerdo con el documento técnico oficial, la iniciativa busca “contar con información confiable, sistematizada y federal que permita superar la histórica dispersión de datos y diseñar políticas basadas en evidencia”.
Distribución geográfica y datos de Tucumán
Las cifras exponen una marcada desigualdad en la distribución territorial del fenómeno. CABA encabeza la nómina con 5.176 personas observadas, un volumen que supera a la suma de todas las demás provincias participantes juntas, las cuales totalizan 4.245 casos.
Entre los distritos provinciales relevados, la mayor cantidad de personas se concentra en los grandes aglomerados urbanos: Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421), Neuquén (401), Entre Ríos (364), Salta (221), Tucumán (159), Río Negro (149) y Chaco (121). Con registros inferiores a los cien casos se ubican San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49), Santa Cruz (41), Catamarca (25) y La Pampa (16).
Perfil demográfico y lugar de pernocte
A nivel nacional, el censo refleja un fuerte predominio masculino: los varones representan el 81,7% de la población observada, las mujeres conforman el 16,4% y en un 1,9% de los casos no pudo determinarse el sexo. Respecto al lugar de pernocte al momento del abordaje, el 61,7% fue registrado en dispositivos de alojamiento transitorio —o en el Dispositivo de Primer Acercamiento en CABA—, mientras que el 38,3% se encontraba a la intemperie en la vía pública.
En cuanto a los rangos etarios en la Ciudad de Buenos Aires, el 77,17% corresponde a adultos de entre 19 y 59 años, el 11,80% a adultos mayores de 60 años o más, y el 9,87% a niños, niñas y adolescentes (8,48% de 0 a 14 años y 1,39% de 15 a 18 años).
Causas, trayectoria y rol del Estado
Al analizar los factores que desencadenan el ingreso a la calle, el informe sostiene que se trata de “un fenómeno multicausal, donde factores estructurales, como la precariedad laboral y de ingresos, se entrelazan con problemáticas vinculares y trayectorias individuales”. En los testimonios recabados, los motivos más citados fueron los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida de trabajo.
Sobre la permanencia en esta condición, el 58,6% de los encuestados declaró haber tenido al menos una experiencia previa en situación de calle, mientras que para el 32% se trata de su primera vez. Además, el 34,09% acumula una estadía prolongada de más de dos años.
Desde el organismo nacional señalaron que el censo dejó atrás un enfoque fragmentado y asistencial para avanzar hacia una política estructural. En ese sentido, aclararon que “el Estado nacional no sustituye a las jurisdicciones en la prestación directa de estos servicios, sino que cumple un rol de coordinación, estandarización, seguimiento y asistencia técnica”.