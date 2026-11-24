Cerca de 9.500 personas viven en situación de calle en la Argentina, según un relevamiento oficial El primer operativo nacional contabilizó 9.421 casos en 19 jurisdicciones, de los cuales 159 corresponden a Tucumán y más de la mitad se concentran en la Ciudad de Buenos Aires. Más del 80% son varones y las causas principales combinan conflictos familiares, consumo problemático y pérdida de empleo.

El Gobierno nacional contabilizó a 9.421 personas en situación de calle en la Argentina, según los resultados del primer operativo nacional elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El informe reveló que el 97,68% de los relevados son argentinos, más del 80% son varones y más de la mitad se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El relevamiento abarcó a 19 jurisdicciones del país, ya que no participaron la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego. De acuerdo con el documento técnico oficial, la iniciativa busca “contar con información confiable, sistematizada y federal que permita superar la histórica dispersión de datos y diseñar políticas basadas en evidencia”.

Distribución geográfica y datos de Tucumán

Las cifras exponen una marcada desigualdad en la distribución territorial del fenómeno. CABA encabeza la nómina con 5.176 personas observadas, un volumen que supera a la suma de todas las demás provincias participantes juntas, las cuales totalizan 4.245 casos.

Entre los distritos provinciales relevados, la mayor cantidad de personas se concentra en los grandes aglomerados urbanos: Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421), Neuquén (401), Entre Ríos (364), Salta (221), Tucumán (159), Río Negro (149) y Chaco (121). Con registros inferiores a los cien casos se ubican San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49), Santa Cruz (41), Catamarca (25) y La Pampa (16).

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Perfil demográfico y lugar de pernocte

A nivel nacional, el censo refleja un fuerte predominio masculino: los varones representan el 81,7% de la población observada, las mujeres conforman el 16,4% y en un 1,9% de los casos no pudo determinarse el sexo. Respecto al lugar de pernocte al momento del abordaje, el 61,7% fue registrado en dispositivos de alojamiento transitorio —o en el Dispositivo de Primer Acercamiento en CABA—, mientras que el 38,3% se encontraba a la intemperie en la vía pública.

En cuanto a los rangos etarios en la Ciudad de Buenos Aires, el 77,17% corresponde a adultos de entre 19 y 59 años, el 11,80% a adultos mayores de 60 años o más, y el 9,87% a niños, niñas y adolescentes (8,48% de 0 a 14 años y 1,39% de 15 a 18 años).

Causas, trayectoria y rol del Estado

Al analizar los factores que desencadenan el ingreso a la calle, el informe sostiene que se trata de “un fenómeno multicausal, donde factores estructurales, como la precariedad laboral y de ingresos, se entrelazan con problemáticas vinculares y trayectorias individuales”. En los testimonios recabados, los motivos más citados fueron los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida de trabajo.

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Sobre la permanencia en esta condición, el 58,6% de los encuestados declaró haber tenido al menos una experiencia previa en situación de calle, mientras que para el 32% se trata de su primera vez. Además, el 34,09% acumula una estadía prolongada de más de dos años.

Desde el organismo nacional señalaron que el censo dejó atrás un enfoque fragmentado y asistencial para avanzar hacia una política estructural. En ese sentido, aclararon que “el Estado nacional no sustituye a las jurisdicciones en la prestación directa de estos servicios, sino que cumple un rol de coordinación, estandarización, seguimiento y asistencia técnica”.