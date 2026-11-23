Un adolescente de 17 años atacó a golpes al novio de su expareja y lo dejó inconsciente El ataque ocurrió en plena calle de San Antonio de Padua y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima, de 19 años, perdió el conocimiento tras recibir el primer golpe y sufrió otras cinco trompadas en la cabeza.

Un joven de 19 años fue víctima de una violenta agresión en plena calle de San Antonio de Padua, en el partido bonaerense de Merlo. El ataque ocurrió el sábado por la tarde, cuando se encontraba junto a un amigo tomando una gaseosa, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona.

Según relató su padre, Pablo, el agresor sería un adolescente de 17 años, expareja de la novia de la víctima.

El hombre sostuvo que el joven llegó al lugar, dio una vuelta con su auto y, al reconocer a su hijo, se acercó por detrás y comenzó a golpearlo sin mediar palabra.

El primer impacto hizo que el joven perdiera el conocimiento y, luego, el agresor le siguió pegando.

MIRA TAMBIÉN El INDEC publica el EMAE del tercer trimestre, que dejaría a la economía en una recesión









“Ya con la primera piña quedó inconsciente y después le pegó cinco piñas más”, contó el padre en diálogo con Arriba Argentinos (El Trece). De acuerdo con su testimonio, los golpes estuvieron dirigidos a la cabeza, uno de ellos en la zona de la sien y los restantes en la nuca.

La víctima le manifestó a su familia que no recuerda lo sucedido después del primer impacto.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno reúne a la mesa política para definir la estrategia legislativa de una semana clave en el Congreso

Pablo también aseguró que el ataque habría sido planificado y que el adolescente no actuó solo. Según explicó, llegó acompañado por otros dos amigos, quienes se habrían quedado cerca para impedir que su hijo pudiera reaccionar.

“Sinceramente, estamos todos preguntándonos qué pasó. Mi hijo estaba con un amigo sentado tomando una gaseosa y, sin mediar palabra, esta persona lo agrede como se ve en el video y lo deja desmayado en el piso”, expresó.

Cómo sigue el estado de salud del joven agredido

Después de la golpiza, el joven tuvo que someterse a una tomografía debido a la pérdida de conocimiento.

Actualmente permanece en su casa, con golpes, hinchazón y mareos, y debe cumplir reposo mientras continúa con los controles médicos.

La denuncia de la familia y los antecedentes del agresor

Además de la preocupación por la salud de su hijo, Pablo cuestionó que el presunto agresor no haya sido demorado después del episodio. Según contó, el adolescente se retiró del lugar junto a sus dos acompañantes y recién al día siguiente la familia del joven se comunicó con ellos para pedir disculpas.

El hombre también afirmó que no sería la primera vez que el adolescente protagoniza un episodio violento.

“Es una persona violenta y que siempre tiene inconvenientes“, sostuvo. Incluso señaló que la madre del acusado le habría reconocido que anteriormente tuvo que pedir disculpas por otro ataque protagonizado por su hijo.

MIRA TAMBIÉN Santilli debuta en el Senado con su primer informe y más de 1.200 preguntas

Pablo anticipó que realizará la denuncia correspondiente y, al referirse a la gravedad de lo ocurrido, trazó un paralelismo con el crimen de Fernando Báez Sosa. “No aprendimos nada con el caso de Báez Sosa”, lamentó.