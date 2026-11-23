Detectaron en Argentina una nueva variante de Covid-19: cuáles son sus síntomas Se identificaron tres casos del sublinaje PJ.2.1, descendiente de Ómicron, en pacientes internados en hospitales de Buenos Aires. La OMS lo mantiene bajo vigilancia y considera que el riesgo para la salud pública es bajo, aunque advierte que todavía faltan datos para determinar si puede provocar cuadros más graves.

Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectaron tres casos de la variante PJ.2.1 de Covid-19 en Argentina. Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años, internados en centros de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hallazgo fue realizado por el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas.

PJ.2.1 es un sublinaje de Ómicron que desciende de JN.1 y presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incorporó a la categoría de variantes bajo vigilancia debido al aumento de su proporción en las secuencias analizadas en distintas regiones, especialmente en América del Norte. También se notificaron casos en Brasil.

Una de las características que estudian los especialistas es su capacidad de unión al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza para ingresar al organismo. Investigaciones de laboratorio encontraron una mayor afinidad con ese receptor en comparación con algunas variantes anteriores, una característica que podría favorecer su propagación. La viróloga Paola Resende, integrante del grupo asesor técnico de la OMS sobre evolución de los virus, señaló que las mutaciones de PJ.2.1 podrían aumentar su transmisibilidad.

En una evaluación publicada el 19 de noviembre, la OMS consideró que el riesgo adicional de PJ.2.1 para la salud pública mundial es bajo, aunque aclaró que la confianza en esa estimación es limitada. El organismo también indicó que todavía no existen datos clínicos comparativos suficientes para establecer si está asociada con un incremento de la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones o las muertes.

En cuanto a la protección de las vacunas, los ensayos de laboratorio mostraron que los anticuerpos de personas inmunizadas con fórmulas adaptadas a variantes anteriores, como LP.8.1 y XFG, lograron neutralizar PJ.2.1. Sin embargo, esos resultados no permiten determinar por sí solos qué nivel de efectividad tienen las vacunas para evitar contagios o cuadros graves.

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Hasta el momento, no se identificó un cuadro clínico específico que permita distinguir esta variante de otros linajes del coronavirus. Los síntomas informados son los habituales del Covid-19: fiebre, tos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal y malestar general.

Los especialistas recomiendan mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como adultos mayores, personas inmunocomprometidas y pacientes con enfermedades preexistentes.

También aconsejan ventilar los ambientes, mantener la higiene de manos y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.