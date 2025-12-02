Cinco turistas argentinos detenidos por una seguidilla de robos en shoppings de EE.UU. Según las autoridades, el grupo actuaba de forma organizada y sustraía productos de alto valor. Analizan si hubo más involucrados. La mayoría son oriundos de Mendoza

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Estados Unidos y enfrentan cargos por presuntos robos en varias tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida.

Las detenciones fueron el domingo, cuando agentes de la Sweetwater Police, que estaban trabajando fuera de servicio en un operativo especial de vigilancia, respondieron a múltiples reportes de hurtos. Según los partes oficiales, analizaron las cámaras de seguridad, donde quedó registrado el accionar del grupo.

En las imágenes se los ve ingresar primero a Burlington, elegir valijas grandes y retirarse sin pagar. Minutos después, aparecen en locales de Columbia y The North Face, ya con ese equipaje robado, que habrían utilizado para esconder prendas y artículos tomados de las góndolas.

MIRA TAMBIÉN Esteban Bullrich confirmó que se quiere presentar como candidato a presidente

El material fílmico muestra que los cinco actuaban de forma coordinada: se separaban dentro de los comercios para no llamar la atención, mientras algunos distraían al personal y otros guardaban los productos en las valijas. También se observa cómo se comunican entre ellos antes de retirarse rápidamente sin pasar por las cajas.

Dos de los sospechosos quedaron además registrados al entrar a una tienda Tommy Hilfiger. Poco después, la policía los ubicó en una parada de colectivo cercana al centro comercial. Al revisarlos, encontraron mercadería valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron detenidos dentro del shopping con artículos por más de 1100 dólares.

De acuerdo con la información difundida por el medio local NBC Miami según fuentes policiales, los sospechosos, que serían amigos y de acuerdo a las primeras informaciones desde Estados Unidos volverían a Argentina este miércoles, fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45. Todos enfrentan cargos por orquestar un plan para defraudar y por robo minorista.

La mayoría son oriundos de Mendoza.

A Xiccato y Aparo-Orlando se les imputan delitos de estafa organizada (con una fianza de 2500 dólares), múltiples robos en distintas localizaciones (sin fianza definida aún) y robo minorista (fianza de 2500 dólares). A Zuloaga Arenas se le atribuyen los mismos cargos, con el agregado de conspiración.

MIRA TAMBIÉN Causa Andis: Diego Spagnuolo pidió su sobreseimiento

A Moya y Rua también se les imputa estafa organizada, múltiples robos minoristas y conspiración; además, Moya tiene antecedentes por hurto mayor, hurto menor y disturbios.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal

La policía informó que los acusados tenían pasajes para regresar a Argentina este miércoles, lo que reforzaría la hipótesis de que se trató de una maniobra planificada durante su estadía. El vocero policial Álvaro Zabaleta señaló que las detenciones se realizaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, un operativo especial para reforzar la vigilancia en zonas comerciales.

Según NBC Miami y Telemundo 51, los investigadores siguen revisando las cámaras para determinar si el grupo estuvo involucrado en otros robos dentro del centro comercial o en áreas cercanas.