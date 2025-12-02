Diputados de Catamarca dejaron el bloque peronista y La Libertad Avanza será la primera fuerza Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el legislador electo Fernando Monguillot, que responden al gobernador Raúl Jalil. Conformarán “Elijo Catamarca”

Las últimas dos semanas, los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados presentaban novedades contrapuestas: mientras La Libertad Avanza continuaba incorporando dirigentes a su espacio, que antes se referenciaban con la extinta Juntos por el Cambio, el peronismo de Fuerza Patria intentaba evitar fugas para retener la primera minoría. Sin embargo, un día antes de la jura de los legisladores electos, una noticia dejó a la bancada oficialista como principal fuerza: tres parlamentarios de Catamarca armarán su propio espacio.

Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y electo Fernando Monguillot, que responden al gobernador Raúl Jalil. Conformarán “Elijo Catamarca”, dejando a Fuerza Patria en 93 diputados, mientras que La Libertad Avanza proyecta a tener 94. Por su parte, la otra legisladora catamarqueña electa por el justicialismo, Claudia Palladino, continúa en el bloque presidido por Germán Martínez, que encabezó una reunión este mismo martes en la previa de la jura, dispuesta para el miércoles 3 de diciembre a las 13 horas.

MIRA TAMBIÉN Cinco turistas argentinos detenidos por una seguidilla de robos en shoppings de EE.UU.

Diputados: nuevo pase al bloque de LLA, en la previa de la renovación legislativa

Se anticipaba que un movimiento de estas características iba a ocurrir luego del acuerdo político que habían tomado los gobernadores de cuatro provincias (Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán), que consensuaron tener un alineamiento en común en la Cámara de Diputados. Sólo restaba conocer el criterio de conformación de las comisiones y la estructura parlamentaria que finalmente tomaban los legisladores que respondían a cada mandatario.

Con esta definición, podría darse un interbloque entre “Independencia” (tres diputados referenciados con Osvaldo Jaldo), “Elijo Catamarca” y “País Federal”, la nueva denominación que tomaría “Innovación Federal” (que responde al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua) junto a los exlibertarios de Coherencia y el MID. En caso de confirmarse, podría constituirse un espacio de 19 diputados, cerca de convertirse en la tercera fuerza parlamentaria.