Citan a declarar a Javier Faroni por el presunto desvío de millonarios fondos de la AFA El juez Luis Armella convocó al empresario y a su esposa, Erica Gillette, para el próximo 19 de enero. Se investiga la administración de cuentas en el exterior y la transferencia de al menos US$42 millones a compañías supuestamente apócrifas.

La Justicia federal avanzó en la investigación sobre las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior y citó a prestar declaración a Javier Faroni, empresario vinculado al presidente de la entidad madre del fútbol nacional, Claudio “Chiqui” Tapia.

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, quien convocó al productor teatral y a su esposa, Erica Gillette, para presentarse en los tribunales el próximo 19 de enero, en la franja horaria de las 10:00 a las 10:15. Esta citación se produce luego de que la Justicia resolviera revocar la prohibición de salida del país que pesaba sobre los imputados.

El foco de la investigación se centra en la firma TourProdEnter, una compañía inscripta en Miami por Gillette, de la cual Faroni es uno de los titulares. Según consta en el expediente, esta empresa habría administrado una suma cercana a los US$260 millones pertenecientes a la AFA. La hipótesis judicial sostiene que, de ese monto total, se habrían desviado al menos US$42 millones hacia un grupo de compañías presuntamente falsas o “fantasmas”.

Faroni, quien además de su actividad privada se desempeñó como diputado bonaerense por el Frente Renovador, está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección Argentina en el extranjero.

De acuerdo con la investigación, las maniobras sospechosas se habrían canalizado a través de diversos contratos de explotación de derechos del combinado nacional con firmas radicadas en distintos países. Dichos acuerdos habrían sido rubricados por la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.