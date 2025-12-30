Realizaron un allanamiento en la casa de Javier Faroni El empresario teatral es investigado por el desvío de fondos de la AFA. Además, hay operativos en la sede de Viamonte y en Ezeiza.

Un allanamiento se llevó a cabo este martes en la casa del empresario teatral Javier Faroni, tras una medida ordenada por la Justicia federal en el marco de la investigación por presunto desvío de fondos vinculados a contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento fue ordenado por el juez Luis Armella y se realizaba en una vivienda del barrio privado El Yacht, en Nordelta, mientras que también hay operativos simultáneos en la sede de la AFA situada sobre la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

Armella emitió la orden del procedimiento en función de una solicitud realizada por la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.

Según se confirmó, de manera simultánea se realizan allanamientos en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte 1366, y en el predio que el ente rector del fútbol argentino posee en Ezeiza.

El empresario, de estrecha vinculación con Claudio “Chiqui” Tapia, es uno de los involucrados en la investigación por presunto lavado de activos en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y tiene en su contra una orden de restricción que le prohíbe salir del país.

En los allanamientos de hoy se busca documentación vinculada a la empresa de la que Faroni es titular, como por ejemplo datos sobre el dinero que recaudaba en el exterior, contratos que lo vincularían con la AFA.

Faroni que se hizo conocido en los años 90 como productor teatral y luego incursionó en la actividad política, es titular de la empresa TourProdEnter LLC, que fue creada en agosto de 2021.

Fuente: Noticias Argentinas