Las emotivas publicaciones de Dalma y Gianinna por el cumpleaños de Diego Maradona Este jueves, 30 de octubre, El Diez hubiera llegado a los 65 años. Las dos hijas del fallecido futbolista y Claudia Villafañe compartieron una serie de historias en Instagram, acompañadas de amorosos mensajes, para recordarlo.

Este jueves, 30 de octubre, Diego Armando Maradona, hubiera cumplido 65 años. A casi cinco años de su fallecimiento, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon en las redes sociales con amorosas publicaciones.

En su cuenta de Instagram, Dalma compartió una serie de historias con fotografía suyas junto a El Diez y una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla.

“Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, se lee en esa publicación.

La mayor de las hijas de Diego también replicó las historias de su hermana Gianinna. En una seguidilla de posteos propios y ajenos, la menor de las hijas de Claudia Villafañe compartió una foto de pequeña, junto a su papá, mientras los dos besan un Balón de Oro.

En ella se lee la frase: “Feliz todo, pá. Te amo”. Gianinna también publicó un collage de fotos familiares.