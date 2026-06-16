Comienza el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes Este martes comienza en Corrientes el proceso por la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña, quien este mayo hubiera cumplido 7 años. La principal sospecha apunta a miembros de su propia familia, pero aún se desconoce con certeza qué pasó ni dónde acabó el chiquito que por entonces tenía 5 años. Los 17 acusados seguirán de forma virtual las audiencias y se espera que sus defensas planteen diversas nulidades.

Este martes comienza en Corrientes el juicio por la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña, quien en mayo pasado hubiera cumplido 7 años. Hace dos que no se sabe nada de él. La principal sospecha apunta a miembros de su propia familia, pero aún se desconoce con certeza qué pasó ni dónde acabó el chiquito que por entonces tenía 5 años. Los 17 acusados seguirán de forma virtual las audiencias y se espera que sus defensas planteen diversas nulidades con el objetivo de impedir el proceso; pero la postura de la Fiscalía es firme: descarta definitivamente la teoría de que el chico se extravió por sus propios medios.

“Será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan”, anticipó María Belén Russo Cornara, una de las representantes legales de la querella a la Agencia Noticias Argentinas.

El juicio comenzará a las 9 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad; y continuará durante el miércoles y el jueves.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

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En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación._

El debate oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio. La última vez que lo vieron fue el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, tras un almuerzo familiar, cuando salió a buscar naranjas. Entre las hipótesis se barajó una supuesta venta del niño a una red de trata de personas o un accidente fatal.