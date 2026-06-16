Dos narcos quedaron imputados por el crimen del agente tucumano en Rosario Dos hombres fueron imputados por el brutal crimen del agente tucumano Rodolfo Manfredi en Villa Banana. La Justicia acusó a uno de ellos como el autor material de los disparos y al otro por encubrimiento y por el robo de su arma reglamentaria. Los detalles de una emboscada narco que duró menos de 11 minutos.

Dos hombres fueron imputados este lunes por distintos delitos vinculados al crimen del policía federal Rodolfo Manfredi, ocurrido el pasado jueves en Villa Banana, en la zona oeste de Rosario. Los fiscales enmarcaron el brutal hecho en el accionar de una banda narcocriminal que atacó a los agentes luego de identificarlos mientras caminaban vestidos de civil cerca de un búnker de drogas.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Federal con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación provincial. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque, donde también resultó herido otro agente, se dio en el marco de un operativo de inteligencia encubierto.

El testimonio de un tercer policía que resultó ileso fue clave para reconstruir la emboscada y dejar en evidencia el férreo control territorial de los narcos. El agente relató que fueron reconocidos casi de inmediato. Comenzaron a escucharse silbidos de alerta y, acto seguido, aparecieron personas armadas que abrieron fuego sin mediar palabra.

Quiénes son los imputados por el asesinato de Rodolfo Manfredi

MIRA TAMBIÉN Comienza el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes

El fiscal federal Matías Scilabra y su par provincial, María Laura Riccardo, encabezaron la audiencia imputativa donde detallaron los roles de los detenidos:

Luis Muñoz (42 años): imputado como autor material de los disparos. Afronta cargos por homicidio calificado (por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad) y dos tentativas de homicidio contra los agentes sobrevivientes. Fue detenido en el Hospital Clemente Álvarez (Heca) tras ingresar con heridas de bala producto del enfrentamiento.

Mario Peralta (25 años): imputado por encubrimiento agravado y tenencia ilegítima de armas de fuego. Fue señalado como el responsable de robar el arma reglamentaria y el teléfono celular de Manfredi tras el ataque.

MIRA TAMBIÉN El riesgo país argentino sigue en baja y se disparan las bolsas por el acuerdo entre EEUU e Irán

Además, a ambos se les atribuyó formar parte de una asociación ilícita dedicada al narcomenudeo y a cometer hechos violentos en el barrio.

La secuencia fatal: un escape desesperado captado por las cámaras

Los investigadores confirmaron que los policías participaban de un patrullaje a pie encubierto enmarcado en el Plan Bandera. Cerca de las 23:30 del jueves 11 de junio, Manfredi y sus dos compañeros llegaron a la intersección de Gutenberg y Gálvez. Al ser detectados por los “soldaditos” de la banda, comenzaron a escuchar murmullos y la palabra “cobanis” (jerga callejera para referirse a la policía).

MIRA TAMBIÉN Muerte de Gaspi: el dueño de uno de los helicópteros había sido sancionado por irregularidades

En cuestión de minutos, los agentes fueron acorralados por más de diez hombres armados, lo que los obligó a emprender la retirada por la calle Gutenberg hacia 27 de Febrero. En plena huida, el grupo liderado por Luis Muñoz desató una balacera. Los policías intentaron repeler el ataque, generándose un fuego cruzado donde Manfredi fue asesinado, el agente Emilio Gómez Villafañe resultó herido, y el propio atacante Muñoz recibió impactos de bala.

El análisis de las cámaras de videovigilancia demuestra la rapidez y crudeza de la emboscada: todo ocurrió en una ventana de apenas 11 minutos. Las grabaciones muestran a los agentes ingresar al barrio a las 23:37 y salir corriendo a las 23:48. “En esos minutos la organización detectó a los policías, alertó al resto, reunió a un grupo de diez, buscaron armas y los expulsaron a los tiros”, detallaron los fiscales.

Fuente Los Primeros