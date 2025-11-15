Explotó una fábrica de productos químicos en Ezeiza: al menos 25 heridos y una embarazada intoxicada El hecho afectó a cuatro fábricas. Vecinos de la zona aseguraron que la onda expansiva se sintió a más de 15 kilómetros. Las autoridades alertaron por la nube tóxica y activaron el código rojo en varias clínicas y hospitales.

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan sin poder controlar el incendio luego de la gran explosión en el Polo Industrial Spegazzini.

Al menos 25 personas resultaron heridas: varios fueron trasladados al Hospital Eurnekian y a la Clínica de Monte Grande con cortes, golpes e intoxicación por humo.

Hay corte total en la autopista Ezeiza–Cañuelas, el tránsito permanece completamente interrumpido mientras continúan las tareas de emergencia en la zona.

Se trata de una impactante explosión que produjo en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.

Las autoridades le insisten a los vecinos que permanezcan en sus casas. Recomiendan evitar la exposición al humo y mantener ventanas cerradas por precaución.

En las redes sociales, distintos usuarios compartieron videos que se viralizaron rápidamente, en los que se puede ver una columna de humo de varios metros.





Vecinos alarmados en toda la región por un fuerte olor en el ambiente. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar hasta este sábado por la mañana.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se refirió a la impactante explosión y posterior incendio en el parque industrial del distrito, calificando la situación como “muy confusa” y admitiendo que el fuego es “incontrolable”.

Fabián García, Director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, indicó en TN cómo es parte del operativo que activaron para abordar el incendio.

“Hay 40 dotaciones de bomberos trabajando y dos helicópteros involucrados también, de los cuales uno sobrevuela el incendio y trabajo sobre ello y el otro está preparado para la evacuación sanitaria ante alguna emergencia de algún efectivo que se encuentre trabajando en el lugar”, dijo García.

El Director de Defensa Civil también comentó que el objetivo de las autoridades durante la madrugada estuvo enfocado en evitar que el fuego alcanzara a otros galpones. Se estima que al menos 15 personas resultaron heridas. Las autoridades no indicaron, hasta el momento, que haya víctimas fatales.