Con los votos asegurados, el Gobierno busca aprobar este jueves la suspensión de las PASO en el Senado La Libertad Avanza alcanzó acuerdos con la UCR, el PRO y bloques provinciales para reunir entre 37 y 40 voluntades en la última sesión ordinaria. El proyecto también incorpora Ficha Limpia, cambios en el sistema de votación y el fin de restricciones durante las jornadas electorales.

La Libertad Avanza (LLA) se aseguró el respaldo de sus aliados en el Senado para aprobar este jueves la suspensión de las PASO previstas para las elecciones presidenciales de 2027. Tras alcanzar acuerdos con la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, el oficialismo proyecta reunir entre 37 y 40 votos en la última sesión ordinaria del período.

El dictamen favorable se destrabó el miércoles pasado con 11 firmas —una más de las necesarias para habilitar el debate— luego de intensas negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, junto a la jefa del bloque de LLA en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Una vez obtenida la media sanción, la Casa Rosada buscará convertir la iniciativa en ley en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias.

El mapa de votos: apoyos, indefiniciones y rechazos

Con 21 senadores propios, La Libertad Avanza necesita sumar al menos 16 respaldos para alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos que exige una reforma electoral. En ese esquema resultaron determinantes los entendimientos con los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). Según fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, los diez integrantes de la bancada de la UCR —Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Silvina Schneider, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger— se encaminan a acompañar el proyecto en su totalidad.

A ese bloque se suman los tres representantes del PRO (Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina), tras acuerdos con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, además de la chubutense Edith Terenzi, alineada con Torres. Con esas 35 voluntades, el oficialismo supera el piso requerido gracias al compromiso de Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), quienes firmaron en disidencia parcial, y de la neuquina Julieta Corroza, cercana al gobernador Rolando Figueroa. A su vez, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano se muestran favorables, lo que podría elevar la cifra hasta 40 apoyos.

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En el terreno de las indefiniciones permanecen los legisladores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones): Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Arce y Sonia Decut Rojas. También resta confirmar el voto del catamarqueño Guillermo Andrada (Convicción Federal), pese a que el mandatario Raúl Jalil expresó su respaldo. En ese mismo espacio, la jujeña Carolina Moisés mantiene su postura en reserva, mientras que la tucumana Sandra Mendoza anticipó su voto en contra, en línea con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Por su parte, el rechazo a la reforma está encabezado por el bloque Justicialista, integrado por 22 senadores bajo la presidencia de José Mayans. En la misma vereda se ubican el Frente Cívico de Santiago del Estero, que responde al exgobernador Gerardo Zamora; el monobloque Justicia Federal Social, de Fernando Salino; y la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con Jaldo.

Los principales puntos de la reforma electoral

Suspensión de las PASO: Se dejan sin efecto las primarias previstas para agosto de 2027. Los partidos deberán definir sus candidaturas presidenciales y legislativas mediante elecciones internas o por consenso, según sus cartas orgánicas.

Se dejan sin efecto las primarias previstas para agosto de 2027. Los partidos deberán definir sus candidaturas presidenciales y legislativas mediante elecciones internas o por consenso, según sus cartas orgánicas. Ficha Limpia: Impide ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, siempre que la sentencia haya sido comunicada antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.

Impide ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, siempre que la sentencia haya sido comunicada antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. Sistema de votación y simultaneidad: Habilita el voto por lista completa —a diferencia del esquema aplicado en 2025— y permite la simultaneidad electoral mediante boleta única cuando los comicios provinciales y nacionales coincidan el mismo día.

Habilita el voto por lista completa —a diferencia del esquema aplicado en 2025— y permite la simultaneidad electoral mediante boleta única cuando los comicios provinciales y nacionales coincidan el mismo día. Publicidad y debates: Restituye el 50% de los espacios de publicidad gratuita que los medios deben ceder a los partidos. Además, elimina la obligatoriedad del debate presidencial antes de la primera vuelta y la mantiene solo para un eventual balotaje, bajo organización de la Cámara Nacional Electoral.

Restituye el 50% de los espacios de publicidad gratuita que los medios deben ceder a los partidos. Además, elimina la obligatoriedad del debate presidencial antes de la primera vuelta y la mantiene solo para un eventual balotaje, bajo organización de la Cámara Nacional Electoral. Parlasur: Continúa suspendida la elección directa. Los 24 representantes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires serán designados por sus legislaturas, y los 19 del distrito único por el Congreso (12 por Diputados y 7 por el Senado), respetando la proporcionalidad de los bloques.

Continúa suspendida la elección directa. Los 24 representantes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires serán designados por sus legislaturas, y los 19 del distrito único por el Congreso (12 por Diputados y 7 por el Senado), respetando la proporcionalidad de los bloques. Jornada electoral y afiliaciones: Se eliminan las restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante los días de votación y se habilita la afiliación partidaria por medios electrónicos con validación de identidad.

Agencia Noticias Argentina