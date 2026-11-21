Mató de tres tiros a un vecino por la música alta y quedó filmado El crimen ocurrió de madrugada en Villa Guillermina, tras una discusión que comenzó entre el hijo del agresor y la víctima. El farmacéutico, de 62 años, volvió armado y lo ejecutó a balazos. La secuencia quedó registrada en un video.

Un conflicto vecinal por música a alto volumen en horas de la madrugada se zanjó de la peor manera en Villa Guillermina, un pueblo ubicado en el norte de Santa Fe, a 40 kilómetros de la frontera con Chaco.

Allí, un hombre de 62 años identificado como Leandro Hipólito Pezz, de profesión farmacéutico según medios locales, ejecutó en plena vía pública a Elbio Geiser para saldar un pleito que, en escasos minutos, escaló con consecuencias irreparables.

Según el relato de un testigo, todo comenzó por el volumen de la música y la discusión escaló drásticamente.

Primero, la discusión fue entre Leandro Pezz hijo y Geiser, pero luego se sumó el padre, quien apareció con dos armas de fuego en mano y lo mató a tiros.

En principio, arrestaron al farmacéutico Leandro Hipólito Pezz y a su hijo, Leandro Pezz. Solo quedará detenido Pezz padre, mientras que su hijo continuará en libertad.

La historia comenzó a trascender alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina y avisó que había una persona herida de arma de fuego cerca de la intersección de las calles San Martín y Rosario.

Al llegar, los policías encontraron a un hombre tendido sobre la calzada, sin signos vitales aparentes y con sangre a su alrededor. Era Elbio Geiser. En el lugar también levantaron vainas servidas de un arma de fuego corta.

En el inmueble vinculado con los arrestados, los policías secuestraron varias armas de fuego: una escopeta, un rifle tipo carabina y pistolas, entre las que estaría la utilizada para el crimen.

En WhatsApp circuló el audio de un testigo, un conocido de Elvio Geisser, quien relató que todo ocurrió durante una noche con alto consumo de alcohol y parlantes a todo volumen.

Primero, apareció Leandro Pezz hijo, quien le dijo a Geisser: “Hacé bajar tu música, amigo, que no se puede dormir”.

La respuesta estuvo lejos de calmar los ánimos: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima que vos vendés droga y nadie te dice nada”.

Tras ese intercambio, apareció el farmacéutico Leandro Pezz padre, quien agarró su camioneta –el testigo creyó que iba a la comisaría– y regresó armado con una escopeta y un arma corta en la cintura.

En ese escenario crítico, Geisser tomó un cuchillo. Pezz le terminó disparando en el estómago a una distancia de tres metros.

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Malherida, la víctima intentó meterse en la camioneta del agresor. Llegó a ingresar, pero enseguida Pezz lo ejecutó de tres tiros. Todo quedó filmado.