Confirmaron que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión Se complica la situación del ex funcionario libertario.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó 139 millones de pesos a través del uso de tarjetas de crédito durante su gestión en el Gobierno Nacional, de acuerdo a los datos recabados en las investigaciones que encabeza el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, estos consumos corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023, momento en que asumió el presidente Javier Milei, y marzo de este año, cuando todavía desempeñaba su función como jefe de ministros.

De acuerdo con las evidencias contables, dichos gastos superaban, por mes, su salario percibido; hasta finales del año 2025, su sueldo era de $3,5 millones de pesos estimativamente, mientras que sus gastos rondaban entre $4 y $6 millones de pesos.

En esta investigación también se encontró una serie de compras valuadas en más de $5,1 millones de pesos, para las que se utilizaron las tarjetas de crédito de dos empleados directos: la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, y un empleado de la Vocería Presidencial, Luis Aluju.

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La hipótesis presentada por los investigadores sostiene que, el uso de tarjetas de crédito a nombre de otros, tenía el objetivo de ocultar las cifras reales de los gastos en tecnología para videojuegos que adquirió Adorni.

El martes 30, ante el Tribunal Oral Federal Nro 7 (TOF7) Schiuma confirmó, en su declaración como testigo, haberle prestado su tarjeta para comprar un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, a un valor de $2.184.999,00, en agosto del año pasado, y cuya cifra le fue devuelta en efectivo.

A estos números, se le suman sospechas por importantes pagos en efectivo, como las reformas que realizó el contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado 245.000 dólares en mano por la refacción de la casa que el ex jefe de Gabinete tiene en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

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Por el momento, el fiscal Pollicita está a la espera del resultado del informe técnico definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para evaluar el patrimonio del exfuncionario y de su esposa Bettina Angeletti, para finalmente intimar a Adorni y exigirle una justificación patrimonial.

En el caso de que sus explicaciones no sean verosímiles para el Ministerio Público, se solicitará su declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.

Fuente Noticias Argentinas