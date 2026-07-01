El Gobierno nacional cambia el cálculo de los subsidios al transporte El Estado nacional mantendrá el 55% que reconoce como compensación en la Tarifa Social, pero ese monto será calculado sobre una tarifa de referencia al 30 de junio y no con actualización automática si hay una suba del boleto, como era previamente.

Una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación establece un nuevo marco para el cálculo de los subsidios al transporte público mediante el sistema Sube. Se mantiene un descuento del 55% para la Tarifa Social, pero introduce tarifas de referencia basadas en los precios vigentes al 30 de junio de 2026 para “limitar” el gasto estatal.

Según la Resolución 40/2026, esta medida busca otorgar mayor previsibilidad financiera al Estado nacional frente a los aumentos de precios decididos de forma independiente por provincias y municipios. La normativa unifica criterios de aplicación para servicios de trenes y colectivos.

Asimismo, se aclara que las jurisdicciones locales mantienen la potestad de ofrecer gratuidades adicionales siempre que asuman su propio financiamiento. La implementación técnica de estos cambios queda bajo la responsabilidad de Nación Servicios S.A. a partir de julio de 2026.

Tras la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, las provincias mantienen su autonomía pero ven delimitado el alcance del financiamiento nacional para los subsidios de la tarifa social.

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El Estado nacional solo reconocerá el descuento del 55% hasta el monto de la tarifa de referencia fijada (la vigente al 30 de junio de 2026), independientemente de si la provincia o el municipio decide aumentar el boleto por encima de ese valor posteriormente.

Facultades de provincias y municipios

Autonomía para fijar tarifas: La medida aclara explícitamente que no se alteran las facultades de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni de los municipios para establecer los cuadros tarifarios de los servicios bajo su jurisdicción.

Financiamiento de beneficios adicionales: Las jurisdicciones conservan la facultad de mantener o establecer gratuidades o beneficios superiores al 55% de descuento nacional. Sin embargo, si deciden aplicar estos beneficios adicionales, deberán regular su implementación e instrumentar su propio esquema de financiamiento.

Uso del sistema SUBE: Las provincias pueden seguir utilizando la Tarjeta SUBE para aplicar sus beneficios locales y franquicias propias.

Comunicación de tarifas: Para que el Estado Nacional pueda calcular el descuento de la tarifa social basado en los valores vigentes al 30 de junio de 2026, estos cuadros tarifarios locales deben haber sido comunicados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.) a Nación Servicios S.A..

Independencia del subsidio nacional ante subas locales: Uno de los cambios fundamentales es que las futuras actualizaciones tarifarias que decidan las autoridades provinciales o municipales ya no impactarán de forma automática e imprevisible en los recursos del Tesoro Nacional.