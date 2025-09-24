Confirmaron que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas Los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron identificados este miércoles por la mañana por sus familiares. Hacía días que las buscaban. Las vieron por última vez el 19 de septiembre mientras ascendían a un vehículo de color blanco.

Un video muestra el momento en que las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) se subieron a una camioneta blanca el pasado viernes 19 de septiembre y desaparecieron. Después de varios días de búsqueda, este miércoles por la mañana las encontraron muertas en Florencio Varela.

Una cámara de seguridad registró la llegada de una Chevrolet Tracker blanca, que frena en la esquina, queda cerca de la rotonda de La Tablada, y es allí cuando las tres chicas se subieron al rodado.

Las cámaras lograron seguir el recorrido de la camioneta, hasta que se pierde en el cruce de las calles Crovara y General Paz.





De las primeras informaciones que surgen del caso se constató que las chicas fueron a una “fiesta narco” la cual había sido organizada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14.

Este miércoles la Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes y luego sus familiares confirmaron que eran ellas. En el caso ya hay cuatro detenidos.

Según detallaron a la agencia Noticias Argentinas, los tres cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio de una casa. En un comienzo se informó que uno de los cadáveres se encontraba dentro de la camioneta, pero dicha versión ya fue descartada.

El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.

Fuentes del caso explicaron a NA que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una “fiesta narco”.

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que “limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados”.

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos.

Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.