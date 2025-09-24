“Está en manos de Dios”: preocupación por la salud de Thiago Medina El ex Gran Hermano sigue en terapia intensiva con asistencia respiratoria y monitoreo constante luego del fuertísimo accidente que tuvo a bordo de su moto hace algunas semanas. Su familia habló sobre el delicado estado y pidió paciencia

Desde el viernes 12 de septiembre, el ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, permanece internado en terapia intensiva tras el grave accidente de tránsito que sufrió a bordo su moto. En las últimas horas, se conoció qué dice el último parte médico del joven y uno de sus hermanos dio detalles del cuadro, que es complicado.

El último parte detalla que Thiago sigue con asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente. Presenta una lesión pulmonar que está siendo tratada con antibióticos, pero no necesita medicación para sostener la presión arterial.

En las últimas horas se resolvió una atelectasia gracias a la kinesio-terapia, aunque el pronóstico sigue siendo reservado. Cada signo vital es controlado de forma minuciosa, ajustando las intervenciones de acuerdo con los protocolos y la evolución del cuadro.

Tras el accidente, Thiago fue sometido a múltiples procedimientos de urgencia. Una cirugía de más de cuatro horas permitió reparar su parrilla costal, se le extirpó el bazo y se trataron varias fracturas. Debido a la severidad de las lesiones pulmonares, fue necesario recurrir a la ventilación mecánica de manera temprana.

Recientemente, un nuevo episodio de atelectasia seguido de una injuria pulmonar obligó a colocarlo en posición de decúbito prono —boca abajo— para mejorar la oxigenación, una técnica empleada en casos críticos.

Sergio, uno de los diez hermanos de Thiago Medina, habló con Puro Show (El Trece/El Tres) y dijo: “Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia”.

“Ahora, está en estado crítico, en las manos de Dios”, sumó.