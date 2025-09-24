El gobierno nacional firmó un convenio con McDonald’s para contratar a 10 mil personas en el país El Ministerio de Capital Humano confirmó que los puestos de empleo se crearán a través de programas gubernamentales en distintas ciudades

El Gobierno nacional informó este miércoles que a través del ministerio de Capital Humano firmó un convenio con representantes de Arcos Dorados, la operadora de McDonald’s en Argentina, que permitirá la contratación de 10.000 personas en todo el país.

Los puestos se cubrirán a través de los programas de empleo de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.

El gobierno además manifestó que con el acuerdo se reafirma “el compromiso de avanzar en la implementación de políticas orientadas a la promoción del empleo y a la integración de los sectores con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral”.

Los postulantes accedieron a la convocatoria mediante la Bolsa de Empleo “Portal Empleo”, desde donde fueron contactados y seleccionados por la empresa.

Las personas contratadas llevaban más de tres meses sin trabajo formal.

“Este acuerdo refleja el compromiso del Ministerio de acompañar a los trabajadores en su desarrollo personal y profesional, generando oportunidades reales de empleo formal para todos los argentinos”, destacó la cartera a cargo de Sandra Petovello en un comunicado.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

La ministra Sandra Petovello en la firma con Arcos Dorados.

Qué es Portal Empleo

MIRA TAMBIÉN El Tesoro de Estados Unidos anunció que comprará bonos argentinos y negocia un swap por 20 mil millones

El Portal Empleo es una plataforma digital pública y gratuita del gobierno argentino que conecta a personas que buscan trabajo con ofertas de empleo y capacitación, así como a empresas que necesitan contratar personal.

Permite a los usuarios encontrar y postularse a oportunidades laborales, anotarse en cursos de formación profesional y conocer los programas de empleo del Estado, mientras que las empresas pueden publicar ofertas y acceder a incentivos si contratan a trabajadores registrados en la plataforma.

Ciudadanos y empleadores pueden ingresar haciendo click en este link.