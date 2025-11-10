Conmoción en Santiago del Estero por el femicidio de una joven de 18 años La víctima fue encontrada en un descampado con múltiples lesiones y sin ropa. El detenido, expareja de la joven, tenía antecedentes por agresiones. La Fiscalía investiga si otras dos personas estuvieron vinculadas al hecho

La ciudad de Frías, en el sudoeste de Santiago del Estero, permanece conmocionada por el femicidio de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado este último fin de semana en un descampado.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7.30 del domingo, cuando un vecino que pasaba por el cruce de Catamarca y la ruta nacional 157 advirtió la presencia del cuerpo a un costado del camino. De acuerdo con el primer informe, la víctima tenía numerosos golpes en distintas zonas y no llevaba su ropa.

Horas más tarde, la Policía detuvo a Raúl Pallares, identificado como el principal sospechoso y ex pareja de Emilse. Fuentes judiciales confirmaron a TN que el hombre admitió el crimen con una frase: “Se me fue la mano”.

Pallares tiene antecedentes por violencia de género y abuso sexual, y había salido en libertad hacía poco tiempo tras cumplir una condena por ataques previos contra la misma joven.

Emilse residía en el barrio Esperanza y, según vecinos, había presentado varias denuncias por agresiones de Pallares. Su círculo cercano aseguró que la joven temía por su seguridad y trataba de reorganizar su vida lejos de él.

En paralelo, la Fiscalía de Frías investiga a dos personas más: Dolores Estefanía del Carmen y René Roberto Juárez, propietario de la vivienda en el barrio Banda Verde donde Emilse habría sido vista con vida por última vez. No obstante, todavía, no está definido si serán imputados.