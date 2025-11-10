El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, se refirió este lunes al acuerdo comercial en el que trabajan las gestiones del presidente Javier Milei y la de su par norteamericano, Donald Trump, con el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos. Según adelantó, el entendimiento “está prácticamente cerrado” y solo resta definir “el momento adecuado entre las partes para ponerle el moño y comunicarlo”.
En diálogo con radio Mitre, Oxenford confirmó que las negociaciones avanzan, aunque evitó brindar mayores precisiones debido a un acuerdo de confidencialidad que firmó días atrás. “Imagino que tendremos novedades muy pronto y será algo que nos marcará positivamente durante mucho tiempo”, auguró.
En el marco de las negociaciones, el canciller Pablo Quirno adelantó que este martes viajará a Washington.
Oxenford aseguró también que el entendimiento marcará “positivamente durante mucho tiempo” la relación entre ambos países.
Con respecto al swap de monedas por USD 20.000 millones, señaló que “ya impactó” en la estabilidad económica argentina: “No nos olvidemos de las turbulencias que hubo hace pocos días. Creo que no sería posible un resultado como el que estamos viendo si no hubiera un orden macroeconómico y el apoyo de nuestro aliado, EE.UU.”, apuntó en ese sentido.
“Es bueno mirar hacia adelante y mirar la foto entera y ver que nos estamos encaminando a la oportunidad de salir de este ciclo tremendo de decadencia y de postergación y empezar a mirar hacia arriba y adelante. Los líderes del mundo nos miran con admiración, es una oportunidad extraordinaria”, remarcó el embajador.
“Cuando se asuman las bancas –desde el 10 de diciembre– vamos a empezar a implementar más rápido las reformas y veremos el efecto en la prosperidad de los argentinos”, concluyó.
El canciller viajará a Estados Unidos
Por otra parte, el canciller Quirno adelantó que viajará a la capital norteamericana este martes. “Viajo mañana, llego el miércoles”, dijo en una entrevista con A24, y explicó: “El presidente fue definitivo en campaña y, a posteriori, todo fue consecuencia de eso. Antes de que el gobierno de Estados Unidos decidiera los aumentos de tarifas a todo el mundo nosotros habíamos iniciado conversaciones para un acuerdo comercial”.
“Picamos en punta y llevamos meses trabajando para llegar a acuerdos para que nuestro productos ingresen a EE.UU.“, afirmó el funcionario.