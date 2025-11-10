Reforma laboral: se difundieron detalles del borrador del Gobierno El abogado Julián de Diego, asesor laboral en Argentina, informó que la iniciativa contempla modificaciones en contratos, derecho de huelga y jornada, con el objetivo de modernizar el marco legal vigente

El debate sobre la reforma laboral en Argentina avanza con intensidad, mientras el Gobierno prepara una reforma que, según el asesor laboral Julián De Diego en Radio Mitre, busca transformar de raíz el marco normativo vigente y responder a las demandas de inversores y trabajadores.

De Diego, quien participó en consultas con el equipo encargado de la reforma, anticipó que el proyecto –a cuyo borrador tuvo acceso– incluirá cerca de noventa artículos y abordará desde los contratos hasta el derecho de huelga, con el objetivo de actualizar una legislación que, según sus palabras, “tiene ya cincuenta años y está atrasada desde el punto de vista de la modernización”.

“Los artículos van desde el contrato hasta el derecho de huelga, que desarrollan el famoso salario dinámico y que modifican el régimen de jornada para facilitar el banco de horas.

De Diego subrayó que el equipo encargado de la redacción de la ley trabaja con hermetismo y que no habrá difusión oficial hasta que los textos estén completamente definidos. “Estos recursos le permitirán al inversor contar con los recursos que se cuenta en los países centrales para que uno tenga contrataciones que sean fluidas, que no estén bombardeadas por obstáculos administrativos, que estén ligadas con las nuevas tecnologías, que es el gran motor de las reformas laborales en el mundo, es el avance fenomenal de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías”, afirmó el especialista.

La jornada laboral

Según el asesor, los borradores respetan todos los derechos fundamentales del trabajador y no sólo se mantienen las indemnizaciones legales, “sino que las mejoran”. En particular, destacó que en el caso de la indemnización por despido, se incorpora el criterio del fallo Vizzotti de la Corte Suprema.

El “fallo Vizzoti” es una sentencia histórica del máximo tribunal que declaró en 2004 la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio por despido sin causa establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. La Corte determinó que este tope no puede reducir la indemnización del trabajador en más de un 33% de su sueldo real, lo que significa que el monto a pagar debe ser al menos el 67% de lo que hubiera correspondido sin el tope.

En cuanto a la jornada laboral, De Diego aclaró que la estructura básica no se modifica: se mantienen las ocho horas diarias, hasta nueve horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, bajo un sistema de promedio que requiere acuerdo con el sindicato.

“Se puede trabajar hasta doce horas por día, siempre y cuando no se viole el promedio de cuarenta y ocho horas semanales ni ocho horas por día”, explicó. Luego ejemplificó con el caso de un trabajador en un centro comercial, donde la mayor demanda se concentra los fines de semana, permitiendo jornadas de hasta doce horas en esos días y jornadas reducidas o nulas al inicio de la semana. “Si un trabajador presta servicio doce horas, cuatro días seguidos, para mantener el promedio, va a tener que tener inmediatamente tres días de descanso completo”, detalló De Diego, quien también señaló que el ciclo suele medirse en períodos de tres semanas para adaptarse a las necesidades de los clientes.

Banco de horas y Fondo de Cese

El asesor recordó que el sistema de banco de horas ya existe en Argentina desde 1991 y que en sectores como la minería, los trabajadores pueden prestar servicio catorce días seguidos de doce horas y luego descansar siete o diez días completos, debido a la distancia entre el lugar de trabajo y sus hogares. “Trabajan dos semanas completas de doce horas por día durante dos semanas y después tienen diez días completos con su familia en el lugar donde viven”, ejemplificó.

Sobre la preocupación por un posible reemplazo de la indemnización tradicional por un seguro de cese laboral, De Diego indicó que el Fondo de Cese ya está previsto en la ley bases y que el Gobierno mostró su interés en su instrumentación. “Se dictaron inclusive un montón de normas reglamentarias para que funcione un fideicomiso, para que esto sea administrado con fondos intangibles a través de un banco o a través de un mecanismo de seguro.

A su vez, explicó que la implementación requiere acuerdo entre sindicatos y cámaras empresarias y que hasta el momento no prosperó porque implica un nuevo impuesto al trabajo. “Para poder financiar el Fondo de Cese todos los meses hay que depositar dos por ciento, cinco por ciento, en algunas actividades, ocho o diez por ciento para cubrir las indemnizaciones que hay que pagar”, precisó.

Y remarcó que la reforma laboral debe ir acompañada de una reforma previsional y fiscal, ya que “tenemos los impuestos de trabajo más caros del mundo”.

Finalmente, De Diego anticipó que los proyectos de reforma se conocerán oficialmente recién después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Y que hasta entonces continuará el intercambio con los gobernadores, quienes ya han recibido adelantos sobre temas laborales de interés para sus provincias.