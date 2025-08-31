Corrientes elige gobernador: compiten 7 fórmulas con 58 boletas en el cuarto oscuro Los correntinos definen este domingo al sucesor del gobernador Gustavo Valdés, en una jornada marcada por su complejidad

La provincia de Corrientes celebra este domingo una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés, en una jornada marcada por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los electores se encontrarán con 58 boletas distintas en los cuartos oscuros. El proceso se extenderá desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.

Según consignó Noticias Argentinas, en base a un informe del diario El Litoral, las siete alianzas que aspiran al máximo cargo provincial son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard

La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten

Encuentro por Corrientes (ECO): Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago

Partido de la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones

La jornada electoral también presenta un desafío logístico: la Capital concentra el 33% del padrón. La distribución del material estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos, de la estatal provincial Telco. Esta decisión generó “suspicacias en la oposición” y derivó en una queja formal, que finalmente habilitó una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse desde las 21 del domingo a través de su sitio oficial. En tanto, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18 en la Legislatura Provincial.