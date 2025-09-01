Corrientes: Juan Pablo Valdés ganó con mayoría absoluta y evitó el balotaje El radicalismo volvió a imponerse en Corrientes. Juan Pablo Valdés fue electo gobernador este domingo con el 52,61 % de los votos, superando ampliamente a Martín “Tincho” Ascúa, del peronismo, que obtuvo el 20,1 %. En tercer lugar quedó el ex mandatario Ricardo Colombi con el 17,27 %, mientras que La Libertad Avanza, con Lisandro Almirón como candidato, alcanzó el 8,2 %, según el escrutinio provisorio.

Con este resultado, quedó descartada la posibilidad de una segunda vuelta, que era la principal expectativa del PJ para intentar disputar la gobernación al frente oficialista.

Tras conocerse los números, Juan Pablo Valdés agradeció el respaldo y aseguró que “los correntinos decidieron tener un nuevo gobernador en primera vuelta”. Además, convocó a “trabajar juntos por el futuro de la provincia”.

El gobernador saliente, Gustavo Valdés —electo senador provincial—, también celebró el triunfo y destacó la vigencia del espacio Provincias Unidas, al que calificó como “una defensa del federalismo y del interior productivo”. En su discurso, cuestionó la campaña opositora: “Fue de las más sucias que se recuerde, pero los correntinos demostramos que no nos doblamos a guachazos”.

El festejo en el búnker oficialista contó con la presencia de referentes de peso como los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), además de dirigentes locales como el vicegobernador electo Pedro Braillard Poccard.

El triunfo de los hermanos Valdés fue respaldado en redes sociales por distintos gobernadores de Juntos por el Cambio y del espacio Provincias Unidas, entre ellos Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes coincidieron en que Corrientes “ratificó un modelo de gestión exitoso” y “la fuerza del interior productivo”.

También se sumaron felicitaciones del presidente de la UCR, Martín Lousteau, y del PRO, que resaltó la continuidad de un proyecto provincial que —según señalaron— “apuesta al desarrollo, la modernización y el liderazgo regional”.