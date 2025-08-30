El Gobierno se refirió a la difusión de supuestas grabaciones de Karina Milei en la Casa Rosada En las grabaciones, atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, no se hace ninguna referencia a los registros de Diego Spagnuolo sobre sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que, de confirmarse que son de la hermana del mandatario, constituye “un escándalo sin precedentes”.

Después el escándalo generado por los supuestos audios revelados de Diego Spagnuolo acerca de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que conducía, en las últimas horas se difundieron otras grabaciones adjudicadas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Gobierno, a través del vocero Manuel Adorni, se refirió al tema.

Los supuestos registros de la hermana del mandatario nacional fueron puestos al aire en el canal de streaming Carnaval. Allí, Karina Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la Andis ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria. “Entonces, acá ni siquiera… porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

Qué dijo el Gobierno sobre las grabaciones

Este viernes, luego de que las grabaciones atribuidas a Karina Milei tomaran estado público en los diferentes medios y redes sociales, el vocero presidencial Manuel Adorni se expresó al respecto.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, planteó en la red social X.







Y agregó: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

La causa Spagnuolo

La Justicia avanza en la causa que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y este viernes ordenó allanamientos en las tres las sedes que el organismo tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Los operativos, realizados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, buscan documentación clave en el marco del escándalo de los audios atribuidos al ex titular Diego Spagnuolo.

En paralelo con eso, según informó TN, hubo un procedimiento en la droguería Suizo Argentina, mencionada en la investigación como una de las empresas que habrían pagado coimas a cambio de contratos estatales.

En los últimos días, los peritos que analizaron el celular de Spagnuolo informaron que se detectaron mensajes borrados del dispositivo. Los investigadores intentan establecer si allí figuraban conversaciones con Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios vinculados a la causa.

También se busca determinar si había contactos con los hermanos Jonathan, Emanuel o Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería.

La causa comenzó tras la filtración de una serie de audios en los que se hablaba del presunto pago de sobornos. Spagnuolo primero intentó desmentirlos diciendo que habían sido generados con inteligencia artificial, aunque después cambió la versión y los calificó como “ilegales”. Esa contradicción lo dejó aún más comprometido.

Tras el escándalo, el Ejecutivo lo desplazó junto a Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud. En su lugar fue designado como interventor Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria, que ahora deberá encabezar una auditoría interna.