Crecen las compras de productos esenciales y Tucumán lidera en el norte En un contexto de retracción económica, el evento de ventas online muestra un cambio en los hábitos de compra. Recomiendan extremar cuidados para evitar estafas.

El Hot Sale 2026 comenzó este lunes en todo el país con una fuerte participación de usuarios y un cambio marcado en las tendencias de consumo. En medio de un escenario económico complejo, crece la búsqueda de productos de primera necesidad, como alimentos y artículos de uso cotidiano, que se suman a las tradicionales categorías de alto interés.

Franco Fioretti, representante en Tucumán de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, explicó que si bien rubros como electrodomésticos, indumentaria y viajes continúan encabezando las preferencias, “se observa un crecimiento en el consumo de supermercado, impulsado por la habitualidad del usuario y la necesidad de abastecerse”.

Según los primeros datos del evento, las palabras más buscadas en las primeras horas fueron heladeras, zapatillas y lavarropas. Además, el sitio oficial del Hot Sale Argentina ofrece más de 15.000 “megaofertas” auditadas, lo que garantiza que los descuentos publicados sean reales y verificados.

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En cuanto al impacto regional, desde la entidad indicaron que el Norte argentino representa el 7% del comercio electrónico nacional, con Tucumán como la provincia con mayor tráfico y volumen de operaciones dentro de la región.

Fioretti también hizo hincapié en las medidas de seguridad para evitar estafas durante estos eventos masivos. “Es fundamental ingresar al sitio oficial del Hot Sale para acceder a las tiendas participantes y evitar enlaces fraudulentos. También recomendamos comparar precios previamente para confirmar que las ofertas sean verdaderas”, señaló.

El evento se desarrollará hasta el miércoles y contará con franjas horarias especiales de descuentos, como las promociones del mediodía y las denominadas “bombas nocturnas” entre las 20 y las 22.