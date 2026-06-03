Mientras despedían a Agostina, la Policía allanó la casa del acusado y un lavadero Los investigadores buscan determinar qué ocurrió con el vehículo involucrado en la causa y recolectar pruebas que permitan esclarecer el femicidio de la adolescente de 14 años.

Mientras continúa la investigación por el femicidio de Agostina Vega, este miércoles sus seres queridos le daban el último adiós a la adolescente de 14 años en su funeral, mientras se realizaban nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento por el crimen perpetrado en Córdoba que conmocionó al país.

En paralelo, efectivos policiales también allanaron el lugar donde lavaron el Ford Ka de la expareja del acusado, Soledad Andreani, que habría sido usado para el traslado del cuerpo de Agostina Vega. En la vivienda de Juan del Campillo al 800, los peritos especializados en rastros biológicos de la Policía Judicial buscan manchas de sangre y realizan una recolección de muestras de ADN.

Se ordenó también el secuestro de la ropa de los ocupantes de la casa de Barrelier y otras tareas complementarias para la investigación que intenta esclarecer el femicidio. Como parte de las tareas, los fiscales solicitaron hacer una planimetría forense, para tomar las dimensiones y las disposiciones de las distintas habitaciones.

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Mientras tanto, otro grupo forense deberá determinar la mecánica de la muerte, a través de las proyecciones de sangre en el lugar o del material genético que se encuentre, para así poder reconstruir el crimen.

A cuatro días del hallazgo del cuerpo desmembrado de Agostina Vega en un descampado de 240 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra, Barrelier es el único detenido hasta el momento. Para la fiscalía, el asesinato de Agostina ocurrió dentro de la casa del hombre de 33 años. En ese lugar, el acusado vivía junto a su hija de 11 años y su pareja.

La familia de Agostina apuntó contra la dueña del Ford Ka

Para Carlos Nayi, abogado de la familia de Agostina, la dueña del Ford Ka negro habría encubierto al único detenido que tiene la causa y lo habría ayudado en la logística.

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“Sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, denunció.

“Hay un mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad. Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso es un delito llamado encubrimiento. Sostenemos que hizo un aporte logístico”, advirtió el abogado.

Nayi también dijo que “hay otras personas involucradas” en el caso. “Sabemos que la investigación tampoco se agota en esta mujer. Este hecho no pudo haberlo hecho una sola persona”, sostuvo.

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Diferencias por el velorio

Aunque la familia materna de Agostina reclamó que su cuerpo les fuera entregado recién el jueves para poder participar de la marcha convocada para este miércoles con el propósito de reclamar justicia por el crimen –y en el marco de una nueva movilización nacional bajo la consigna Ni Una Menos–, finalmente llegaron a un acuerdo: el velatorio se llevó a cabo este miércoles desde la 14.

Durante la conferencia de prensa que se realizó este martes, su padre expresó que prefería un velatorio íntimo, solo para la familia y en un lugar privado de las afueras de la ciudad de Córdoba.

Mientras que sus abuelos, Miguel y Elizabeth Heredia, pidieron que la despedida fuera pública para que amigos, vecinos y allegados también tuvieran la posibilidad de acompañarlos y rendirle homenaje a Agostina.

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“Gente, están impidiendo que nosotros estemos en la marcha. Necesitamos que nos acompañen en este circo que están haciendo, lo digo porque están tratando de que despidamos a mi sobrina el mismo día de la marcha”, publicó en WhatsApp su tío Franco Heredia.

Y agregó: “Quieren que el sepelio concuerde con la marcha, gente si no nos ven en la marcha es por esto. Apoyemos entre todos”.