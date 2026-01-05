Cristina Kirchner apuntó contra Donald Trump por Venezuela: “Volvió a cruzar un límite” La expresidenta se refirió a la intervención armada ordenada por el presidente estadounidense, señaló que va contra el derecho internacional y responde a intereses económicos.

Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes sociales una reflexión sobre lo que ocurrió en la últimas horas en Venezuela. La ex presidenta señaló que Donald Trump violó un derecho internacional y que su accionar responder a intereses económicos.

Para comenzar, Fernández de Kirchner apuntó: “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite”.

La exjefa de Estado enmarcó el accionar de Washington en la histórica doctrina del “Gran Garrote (Big Stick)”, asociada al corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe, y advirtió sobre sus consecuencias en América Latina. Según afirmó, esas intervenciones “lejos de favorecer a EEUU generaron en la región un sentimiento adverso hacia ese país” y, en muchos casos, “atraso económico y social en los países afectados”.







Además, la referente del Kirchnerismo denunció la “absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país”, en referencia al operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro que provocó “la muerte de numerosas personas”.

Para la ex mandataria, el episodio representa una violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional y “del más elemental sentido común”. Y advirtió que ante lo ocurrido, el escenario es “peligroso en materia geopolítica” ya que podría dar lugar a “cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”.

“Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump al llevar adelante lo que denominó pomposamente como Operación Resolución Absoluta no es «restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela», ni «la lucha contra el narcotráfico»”, escribió, y concluyó: “sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”.