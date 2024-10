Cristina Kirchner convocó a los jóvenes a participar de la marcha universitaria: “No es sólo por su presente, también es por su futuro” La expresidenta aseguró que el Gobierno de Milei busca “clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente”.

La ex presidenta Cristina Kirchner se sumó a la convocatoria para la marcha de este miércoles 2 de octubre, en la que miles de estudiantes y docentes universitarios reclamarán por la defensa del presupuesto de las universidades del país, ante el recorte y la revisión de los fondos que plantea el gobierno nacional.

Lo hizo al celebrar el aniversario 35 de la Universidad Nacional de Quilmes. “Este es un mensaje para la UNQUI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes”, introdujo la líder del kirchnerismo, en un video que compartió la intendenta del partido bonaerense, Mayra Mendoza.

“Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando, en general, la educación en nuestro país, pero, muy en particular, la situación de la universidad nacional, pública y gratuita, en la que me siento hija y tributaria”, dijo la ex presidenta.

Allí CFK manifestó abiertamente su apoyo a la movilización prevista para el miércoles en defensa de los fondos para la educación superior. “Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos”.

La marcha del miércoles es esperada por decenas de miles de integrantes de las casas de altos estudios en todo el país y defensores del sistema de educación superior, público y gratuito. El gobierno del presidente Javier Milei, en tanto, aguarda que se produzca la protesta para evaluar su impacto, mientras prepara el veto a la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso de la Nación.