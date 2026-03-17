Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la Causa Cuadernos La expresidenta se presenta a las 9:00 ante el Tribunal Oral Federal 7 tras el rechazo a sus pedidos de nulidad. Desde temprano, la militancia se congregó en su domicilio para brindarle apoyo y apuntó duramente contra el gobierno de Javier Milei.

La agenda judicial y política del país vuelve a centrarse en los tribunales de Retiro. Este martes a las 9 de la mañana, la expresidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 (TOF 7) en el marco de la emblemática “Causa Cuadernos”.

La citación se lleva a cabo bajo la modalidad de presencialidad obligatoria, una condición establecida por la Justicia para el inicio de las indagatorias de este trascendental juicio que investiga una presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

El rechazo a las nulidades y la postura de la defensa

La comparecencia de la exmandataria se activó luego de que el tribunal comunicara el rechazo al pedido de nulidad presentado tanto por su defensa como por la de otros imputados clave, entre ellos el exministro de Planificación, Julio De Vido.

Los abogados defensores argumentaron que existieron graves irregularidades durante la etapa de instrucción y cuestionaron duramente la veracidad de los testimonios brindados por los imputados colaboradores, conocidos como “arrepentidos”.

En ese sentido, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, basó su defensa en dos puntos centrales:

Manipulación de pruebas: Sostuvo que los cuadernos originales presentados como evidencia “fueron manipulados” y, por lo tanto, no deberían ser considerados válidos en el caso.

Sostuvo que los cuadernos originales presentados como evidencia “fueron manipulados” y, por lo tanto, no deberían ser considerados válidos en el caso. Extorsión: Denunció que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron obtenidas bajo métodos extorsivos por parte de la Justicia.

Los actores clave de esta instancia judicial:

Figura Rol en el proceso Jueces del TOF 7 Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Deben decidir sobre los planteos preliminares y liderar el juicio. Cristina Kirchner Principal acusada. Citada a indagatoria presencial. Julio De Vido Exministro de Planificación. Imputado y citado junto a otros exfuncionarios y empresarios para esta fase del cronograma.

Vigilia militante y críticas al Gobierno

Mientras la atención se concentra en Comodoro Py, el clima político también se hace sentir en las calles. Desde las 7 de la mañana, un nutrido grupo de militantes y seguidores de la expresidenta comenzó a concentrarse en la puerta de su domicilio particular, ubicado en la calle San José 1111.

En un contexto de fuerte polarización, los manifestantes expresaron su apoyo a la líder política y lanzaron duras acusaciones contra el actual jefe de Estado. Según sostienen desde la militancia, el presidente Javier Milei utiliza la actual condena con prisión domiciliaria que pesa sobre Cristina Kirchner como una herramienta de distracción “para tapar el desastre” de su gestión económica y social.