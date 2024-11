Cristina Kirchner desafió a Milei: “Ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos” En el acto de cierre del Encuentro Federal de Salud, la ex presidenta apuntó contra “el falso discurso de la desregulación del Estado” que pregona el actual mandatario. “Decile al desregulador del megacanje que se anime, para que la gente pueda acceder a los medicamentos y que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad de los remedios porque no le alcanza la guita”, desafió.

Por Redacción - El Ocho 23/11/2024 · 14:13

(Alan Monzón/Rosario3)