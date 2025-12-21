Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la operación de apendicitis La expresidenta está internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. Este sábado ingresó al centro médico con dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo y fue sometida a una cirugía

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner evoluciona sin complicaciones post operatorias luego de una cirugía por apendicitis según un parte médico difundido desde el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

La expresidenta ingresó al efector este sábado con un cuadro de dolor abdominal y fue intervenida quirúrgicamente, según informó el centro de salud.

De acuerdo con el parte médico, la exmandataria “ingresó a la institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”.

El informe precisó que Fernández de Kirchner “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.





Asimismo, el documento indicó que la ex mandataria se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

El parte médico fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

