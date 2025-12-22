Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, pero hará cumplir “el déficit cero sin crear impuestos” Tras la media sanción en Diputados donde la oposición rechazó la derogación del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, el Presidente confirmó que aceptará la ley. Sin embargo, avisó: "Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro".

El presidente Javier Milei despejó las dudas sobre el futuro de la “Ley de Leyes”. En declaraciones recientes, aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, a pesar de que la oposición eliminó del texto original los artículos que derogaban el financiamiento a las universidades y la emergencia en discapacidad.

De esta forma, el mandatario descartó las versiones que circulaban en Casa Rosada sobre un posible veto luego de que el capítulo 11 del proyecto fuera rechazado en la Cámara Baja. Al ser consultado sobre si aceptaría la ley tal cual salió de Diputados, su respuesta fue tajante: “Exactamente”.

La estrategia del “acomodamiento”

Milei analizó el tratamiento legislativo como una serie de “14 contiendas”, destacando logros como la obtención del quórum y la aprobación de 11 de los 12 capítulos propuestos.

Sin embargo, dejó en claro que la meta fiscal es innegociable. “Ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”, remarcó. Ante las modificaciones impuestas por la oposición, el Presidente explicó cuál será su mecanismo de acción: “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos”.

El Jefe de Estado fue contundente respecto a su determinación para mantener el equilibrio de las cuentas públicas, independientemente de lo que dictamine el Congreso. “Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”, sentenció.

El proyecto continuará su camino legislativo en el Senado, donde está previsto que se discuta en el recinto el próximo viernes 26 de diciembre, con la posibilidad de convertirse en ley.