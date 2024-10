Javier Milei: “Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro” El jefe del Ejecutivo nacional se refirió en esos términos a la interna peronista al tiempo que aseguró: "No es un problema para mí, pero sí para la oposición". En una entrevista televisiva, el líder libertario también habló de la reivindicación de Isabel Perón que hizo Victoria Villarruel y aseguró que él "no lo hubiera hecho". Además, apuntó que con Mauricio Macri lo une "una buena relación".

El presidente Javier Milei cruzó un límite al pronunciarse sobre la interna del Partido Justicialista, que enfrenta a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador Ricardo Quintela. En una entrevista con el canal TN aseguró: “Me encantaría poner el último clavo al cajón del kirchnerismo”. En la misma nota con la señal de noticias se diferenció de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien reivindicó a Isabel Perón y su gestión.





Consultado sobre las diferencias entre entre las dos veces presidenta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el marco de la interna peronista, Milei sostuvo: “No es un problema para mí, pero sí para la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”.

Respecto de la visita de Villarruel a España para reunirse con la expresidenta María Estela Martínez de Perón, Milei dijo: “Yo no lo hubiera hecho. Isabelita no tuvo ningún mérito intelectual para haber estado en ese cargo”.

“Además, me parece que ser un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la tasa de inflación, no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”, añadió.

Respecto del apoyo de Mauricio Macri al veto universitario y el ingreso al Ejecutivo de nuevos funcionarios vinculados al PRO, el líder libertario dijo que tiene “una gran relación” con el expresidente”: “La verdad es que la experiencia tiene un valor importante en estas cosas y hay sectores que son muy delicados”.

“Si usted me puede aportar personas valiosas para resolver los problemas, yo no tengo ningún inconveniente en incorporarlo a la estructura”, siguió.