Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la militancia que se acercó a expresarle su apoyo La expresidenta salió a manifestar su agradecimiento a las personas que participaron de los actos en la puerta de su domicilio, a un año de la sentencia en la causa Vialidad

La Cámpora junto a otras organizaciones políticas y sociales realizan este miércoles distintas actividades en la puerta del domicilio de Cristina Kirchner, al cumplirse un año de la condena que recibió la ex mandataria y que la obliga a pasar seis años en prisión domiciliaria.

En ese contexto, la ex presidenta salió al balcón de su domicilio de la calle San José 1111 en Constitución para saludar a la militancia.

Luciendo un suéter verde y un jean, la titular del Partido Justicialista se mostró sonriente y agradeciendo a sus seguidores la muestra de respaldo.

Simultáneamente a las manifestaciones en Ciudad de Buenos Aires, se llevan adelante acciones similare. en todo el país “para reclamar su libertad”, como encuentros militantes y actos políticos en los que harán foco en “la relación entre la proscripción de la ex presidenta y los problemas económicos y sociales que atraviesa la población”.

Por otra parte, en la puerta de la residencia de Cristina Kirchner, en San José 1111, barrio porteño de Constitución, la convocatoria consistía en “acompañar” a la actual titular del Partido Justicialista (PJ) por ser considerada “víctima de una condena injusta” en el marco de una “persecución política”.

Asimismo, se montó una radio abierta conformada por diversos sindicatos y habrá, para el final, un acto de cierre donde se proyectará un video sobre “el empeoramiento de las condiciones de vida de la población desde que se dictó el fallo”.

Había también convocatorias similares en San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia (Chaco), San Juan y Trelew (Chubut), y en otras 21 localidades del interior del país; además se sumaron los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, Ituzaingó, Hurlingham, San Fernando, Luján, General Rodríguez, Escobar, José C. Paz, Merlo, Tigre, Morón, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, La Matanza, Avellaneda, entre otros.